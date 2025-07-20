今週の【重要イベント】米CB景気先行、日・EU首脳会談、米新築住宅販売 (7月21日～27日) 今週の【重要イベント】米CB景気先行、日・EU首脳会談、米新築住宅販売 (7月21日～27日)



――――――――――――――――――― 7月21日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (海の日)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国7月最優遇貸出金利 (10:00)

★米国6月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

【海外決算】

[米]ベライゾン・コミュニケーションズ /[欧]NXPセミコンダクターズ



――――――――――――――――――― 7月22日 (火) ――

◆国内経済

・6月白物家電出荷額 (10:00)

・6月食品スーパー売上高 (13:00)

・6月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長発言 (21:30)

・米国7月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

【海外決算】

[米]コカ・コーラ 、フィリップ・モリス・インターナショナル 、RTX 、テキサス・インスツルメンツ 、インテュイティブ・サージカル 、ロッキード・マーチン 、ゼネラル・モーターズ /[独]SAP

◆新規上場、市場変更 など

〇ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ・福証]：名証Ｐ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 7月23日 (水) ――

◆国内経済

★日・EU首脳会談

・全国知事会議 (青森市、～24日)

・プロ野球オールスターゲーム (～24日)

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国6月中古住宅販売件数 (23:00)

・ユーロ圏7月消費者信頼感 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]★アルファベット 、★テスラ 、IBM 、TモバイルUS 、AT&T 、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス 、ラスベガス・サンズ /[印]インフォシス



――――――――――――――――――― 7月24日 (木) ――

◆国内経済

・6月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7月製造業PMI (16:30)

・ドイツ7月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏7月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏7月サービス業PMI (17:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

・米国7月製造業PMI (22:45)

・米国7月サービス業PMI (22:45)

★米国6月新築住宅販売件数 (23:00)

・トルコ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]サービスナウ 、ブラックストーン 、ハネウェル・インターナショナル 、インテル 、アメリカン航空グループ /[仏]BNPバリパ、LVMH、ミシュラン/[ス]ネスレ/[欧]STマイクロエレクトロニクス /[韓]SKハイニックス、現代自動車、LGディスプレイ

◆新規上場、市場変更 など

★フラー <387A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 7月25日 (金) ――

◆国内経済

・7月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・6月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月景気動向指数[改定値] (14:00)

・6月外食売上高 (14:00)

・6月全国百貨店売上高 (14:30)

・沖縄県北部の大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」開業

・フジロックフェスティバル開幕 (新潟県湯沢町、～27日)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7月Ifo景況感指数 (17:00)

・ユーロ圏6月マネーサプライM3 (17:00)

・米国6月耐久財受注 (21:30)

【海外決算】

[独]フォルクスワーゲン

◆新規上場、市場変更 など

〇ライフネット生命保険 <7157> ：東証Ｇ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 7月26日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 7月27日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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