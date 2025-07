yonigeが5月29日の千葉公演を皮切りに自身初の47都道府県ツアー<yonige 〜Homing tour〜>を開催中だ。その対バン相手が全て発表となった。 各地ライブハウスにてワンマン形式と対バン形式で行われている同ツアーだが、新たに追加発表されたのは10月1日の東京・Zepp DiverCity公演にゲスト出演するストレイテナーをはじめ、ANORAK!、さよならポエジー、ブランデー戦記、HERO COMPLEX、古舘佑太郎、w.o.d.の全7組。 ツアー<yonige 〜Homing tour〜>は各会場、新旧織り交ぜた日替わりのセットリストで行われているもので、凝縮されたバンドの歴史が体感可能だ。 なお、7月30日に新曲「strattera」が配信リリースされることも発表となった。同新曲は3月15日の日比谷野外音楽堂ワンマンなどでも披露されているもの。性急なビートにアグレッシヴな演奏、そして揺れ動く心情を吐き出すような歌唱が印象的なオルタナティヴロックチューンだ。 ■初の全国47都道府県ツアー<yonige〜Homing tour〜>05月29日(木) 千葉LOOK ※ワンマン06月04日(水) 水戸LIGHT HOUSE Guest:the paddles06月12日(木) 滋賀B-FL Guest:the paddles06月13日(金) 寝屋川VINTAGE ※ワンマン06月15日(日) 高知X-pt. Guest:カネヨリマサル06月16日(月) 松山WstudioRED Guest:カネヨリマサル06月18日(水) 高松DIME Guest:TETORA06月19日(木) 徳島club GRINDHOUSE Guest:TETORA07月10日(木) 郡山LIVE STAGE PEAK ACTION Guest:鉄風東京07月12日(土) 山形Session Guest:KOTORI07月13日(日) 秋田Club SWINDLE Guest:KOTORI07月15日(火) 岩手the five morioka Guest:KOTORI07月16日(水) 青森Quarter Guest:KOTORI07月18日(金) 札幌SPiCE ※ワンマン07月23日(水) 静岡UMBER ※ワンマン07月24日(木) 新栄Shangrila ※ワンマン08月01日(金) 長野LIVE HOUSE J GUEST:SHO-SENSEI!!08月03日(日) 甲府KAZOO HALL GUEST:SIX LOUNGE08月10日(日) 京都MUSE ※ワンマン08月11日(月) 米子AZTiC laughs GUEST:FOMARE08月13日(水) 福井CHOP GUEST:FOMARE08月14日(木) 富山SOUL POWER GUEST:FOMARE08月16日(土) 新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE GUEST:FOMARE08月17日(日) 前橋DYVER ※ワンマン09月05日(金) HEAVEN’S ROCKさいたまVJ-3 ※ワンマン09月10日(水) 岡山CRAZYMAMA 2ndROOM ※ワンマン09月13日(土) 鹿児島SR HALL GUEST:さよならポエジー09月14日(日) 宮崎LAZARUS GUEST:さよならポエジー09月16日(火) 大分clubSPOT ※ワンマン09月17日(水) 福岡 LIVE HOUSE OP’s ※ワンマン10月01日(水) 東京Zepp DiverCity GUEST:ストレイテナー10月03日(金) HEAVEN’S ROCK宇都宮2/3(VJ-4) GUEST:ANORAK!10月15日(水) LIVE rise 周南 GUEST:さよならポエジー10月16日(木) 出雲APOLLO GUEST:さよならポエジー10月18日(土) 奈良NEVER LAND GUEST:ブランデー戦記10月19日(日) 和歌山CLUB GATE GUEST:ブランデー戦記10月21日(火) 金沢 vanvan V4 ※ワンマン10月24日(金) 仙台LIVE HOUSE enn 2nd ※ワンマン11月03日(月) 横浜F.A.D ※ワンマン11月15日(土) 松阪M’AXA GUEST:ANORAK!11月16日(日) 神戸 太陽と虎 ※ワンマン11月18日(火) 長崎Astro space GUEST:HERO COMPLEX11月19日(水) 佐賀RAG.G GUEST:HERO COMPLEX11月21日(金) 熊本Django GUEST:古館佑太郎11月22日(土) 広島CAVE-BE ※ワンマン11月24日(月) 岐阜ants GUEST:w.o.d.12月03日(水) 東京Zepp Shinjuku ※ワンマン12月05日(金) 那覇Output ※ツアーファイナル ※ワンマン▼チケットオールスタンディング:\4,500(ドリンク代別途)※東京公演のみ\5,500(ドリンク代別途)eplus.jp/yonige-2025tour […]

