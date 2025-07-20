カムチャツカ半島付近でM7.5の地震 北海道から沖縄までの太平洋沿岸を中心に「若干の海面変動」を予想(20日午後4時16分発表)
気象庁によりますと、7月20日午後3時49分頃、カムチャツカ半島付近を震源とする地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。震源は、太平洋津波警報センター(PTWC)によるもので、詳しい震源の位置は、ロシア、カムチャツカ半島東方沖です。
この地震により、気象庁は20日午後4時16分、北海道から沖縄まで、太平洋沿岸を中心に津波予報(若干の海面変動)を発表しました。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
＜津波予報(若干の海面変動)＞北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島・八重山地方
＜予想される津波の高さ＞0.2ｍ未満
若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で20日午後5時半頃で、気象庁は、これらの沿岸では今後1日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられるとしています。