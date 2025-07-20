カムチャツカ半島付近でマグニチュード7.5の地震 日本の沿岸で「若干の海面変動」を予想 気象庁
２０日午後３時４９分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。震源地は、カムチャツカ半島の東方沖で、地震の規模を示すマグニチュードは７．５と推定されます。
気象庁は、「この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。」としています。震源の近くでは津波発生の可能性があります。
若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、
青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、
静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、
徳島県、高知県、
大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島・八重山地方
若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で２０日午後５時３０分頃です。
気象庁は、「これらの沿岸では今後１日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられる」としています。
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