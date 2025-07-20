¡Úºå¿À¡ÛÏ¢¾¡¤Çµå±ãÁ°¤ËÂÐµð¿Íº£µ¨¤Î¾¡¤Á±Û¤··è¤á¤ë¡¡¾®È¨ÎµÊ¿¤¬1¹æ¤Ê¤É2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡¡6Åê¼ê¥ê¥ì¡¼¤ÇÃù¶â¤Ï19
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 2-1µð¿Í¡Ê20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¼ó°Ìºå¿À¤Ï2°Ìµð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Î2ÀïÌÜ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Æ±µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Ï2²ó¤Ë¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤Îº£µ¨1¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤È¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¦2ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È¸å¤ËÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ÓËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤Ó¾®È¨Áª¼ê¤¬µð¿ÍÀèÈ¯¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥é¥¤¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤¬5¤Ä¤Î»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬3²óÌµ¼ºÅÀ¡£4²ó¤«¤é·ÑÅê¤ËÆþ¤ê2ÈÖ¼ê¤Î´äÄçÍ´ÂÀÅê¼ê¤¬´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÈÖ¼ê¤ÎÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤¬5²ó¡¢6²ó¤È2¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤ËµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤®9²ó¤Ï´äºêÍ¥Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£