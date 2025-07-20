【津波予報】被害の心配なし 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部など 16:16時点
気象庁は20日午後4時16分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。
気象庁によりますと、20日午後3時49分にカムチャツカ半島付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。
津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸東部・北海道太平洋沿岸中部・北海道太平洋沿岸西部・青森県太平洋沿岸・岩手県などです。
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
◆気象庁からのお知らせ
若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で２０日１７時３０分頃です。
これらの沿岸では今後１日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。
◆津波予報（若干の海面変動）が発表されている全地域
・北海道太平洋沿岸東部
・北海道太平洋沿岸中部
・北海道太平洋沿岸西部
・青森県太平洋沿岸
・岩手県
・宮城県
・福島県
・茨城県
・千葉県九十九里・外房
・千葉県内房
・伊豆諸島
・小笠原諸島
・相模湾・三浦半島
・静岡県
・愛知県外海
・三重県南部
・和歌山県
・徳島県
・高知県
・大分県豊後水道沿岸
・宮崎県
・鹿児島県東部
・種子島・屋久島地方
・奄美群島・トカラ列島
・沖縄本島地方
・宮古島・八重山地方
◆津波情報について
「津波予報(若干の海面変動)」が発表された場合
津波予報(若干の海面変動)は、津波による災害が起こるおそれがない場合に発表されます。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。
この津波予報に関する情報は21日午後6時00分まで有効です。
今後の情報にご留意ください。