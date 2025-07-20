気象庁は、霧島山の新燃岳で、20日午後2時55分ごろ「噴火したもよう」と発表しました。天候不良のため噴煙の量や向きなどの状況は不明としています。

噴火は午後3時２５分現在も続いているとみられ、気象庁は「連続噴火が継続しているもよう」としています。

新燃岳は噴火警戒レベル３「入山規制」です。新燃岳で噴火が発生した場合には、２０日２１時から２４時までは火口から北西方向に降灰が予想されます。

２０日１５時から２１日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２０日１５時から１８時まで 北西 １００ｋｍ ６ｋｍ ▼２０日１８時から２１時まで 北西 １００ｋｍ ６ｋｍ ▼２０日２１時から２４時まで 北西 １００ｋｍ ４ｋｍ ▼２１日００時から０３時まで 北西 ９０ｋｍ ４ｋｍ

▼２１日０３時から０６時まで 北西 ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼２１日０６時から０９時まで 北西 ９０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

▼宮崎県 ：小林市、えびの市

▼鹿児島県：霧島市、湧水町、伊佐市、出水市、さつま町

▼熊本県 ：人吉市、八代市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、球磨村、宇土市、宇城市、山江村

▼長崎県 ：南島原市

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