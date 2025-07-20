7月20日、函館競馬場で行われた11R・函館2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1200m）は、R.キング騎乗の9番人気、エイシンディード（牡2・栗東・大久保龍志）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のブラックチャリス（牝2・栗東・武幸四郎）、3着に2番人気のカイショー（牝2・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:08.4（良）。

【函館12R】R.キング騎乗 マジカルフェアリーが快勝

ファインニードル産駒

R.キング騎乗の9番人気、エイシンディードが鮮やかな逃げ切りで2歳世代最初の重賞ウィナーに輝いた。同騎手は今年2度目の短期免許来日でいきなりの重賞制覇となっている。スタートから軽快なスピードを発揮。直線でも人気馬の追い上げを楽々と完封。エイシンディードは芝初挑戦でいきなりの快走だった。

エイシンディード 3戦2勝

（牡2・栗東・大久保龍志）

父：ファインニードル

母：エーシンエムディー

母父：キングカメハメハ

馬主：栄進堂

生産者：山田昇史

【全着順】

1着 エイシンディード R.キング

2着 ブラックチャリス 浜中俊

3着 カイショー 池添謙一

4着 タガノアラリア 斎藤新

5着 スターオブロンドン 古川奈穂

6着 クラディスティーナ 横山武史

7着 トウカイマシェリ 鮫島克駿

8着 ノアールビーナス 川又賢治

9着 ウレシイゴサン 黛弘人

10着 スペシャルチャンス 落合玄太

11着 エスカレイト 丹内祐次

12着 マイオウンウェイ 佐々木大輔