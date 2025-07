「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から、夏にぴったりの新フレーバー「塩レモン」登場!

刺激的な酸味がさっぱり爽やかなひんやりデザートです☆

明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 塩レモン

発売日:2025年7月21日(月)

価格:183円(税込)

明治が独自に開発したアイス専用ヨーグルトをベースに、なめらかでコクのある味わいと、さっぱりとした後味が楽しめる「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」

今回登場する「塩レモン」フレーバーは、ヨーグルトベースのなめらかなアイスに、ほんのり塩を効かせたレモン果汁ソースを組み合わせた一品。

レモンの爽やかな風味が引き立ち、甘酸っぱいバランスが夏にぴったりです。

アイスには「明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン」で使用されているLB81乳酸菌を使用し発酵。

※LB81乳酸菌:ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌

しっかりとしたコクがありながらも、酸味と後味のスッキリ感が感じられます。

さらに、低温フリージングによって、ヨーグルト本来のなめらかな食感を活かしたデザート性の高い仕上がりとなっています。

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、爽やかさを活かした味わいが特長。

その中でも「塩レモン」は、夏ならではの限定感を感じられるように開発されたフレーバーです。

レモンの酸味とほのかな塩味が加わることで、夏の暑さを忘れるようなリフレッシュ感を楽しめます。

さっぱり美味しいひとときを過ごせるひんやりデザート!

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 塩レモン」の紹介でした。

