¤µ¤Ã¤½¤¯Áª¼êÁ´°÷¤ËIpad¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÈ¼«¿§¡¡¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥ô¥¡¡¼¥°¥Ê¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ
2020Ç¯¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢¤¹¤°¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤¬¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥¶¥ó¥É¥í¡¦¥ô¥¡¡¼¥°¥Ê¡¼¤À¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ÏÃÙºé¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤¿Âç·¿FW¤À¤Ã¤¿¥ô¥¡¡¼¥°¥Ê¡¼¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¿¦¤Ë¤Ï¼ã¤¤º¢¤è¤ê¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°úÂà¸å¤Ï¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ï¥Ò¥ó¥¯¤Î»Ø´ø´±¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²Æ¤è¤ê¡¢¥ô¥¡¡¼¥°¥Ê¡¼¤Ï¥É¥¤¥Ä1Éô¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£37ºÐ¤Ç½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Ç¤Î»Ø´ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥ô¥¡¡¼¥°¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¾Íè¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤É¤ó¤Ê¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
»î¹ç¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÏ¿²è¤·¤¿±ÇÁü¤¬Ipad¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤ÎÎý½¬»£±Æ¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥ô¥¡¡¼¥°¥Ê¡¼¤¬¤É¤¦Àï½Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¯¡¢Îý½¬¤ò»ë»¡¤ËÍè¤ë´ÑµÒ¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥ô¥¡¡¼¥°¥Ê¡¼¤ÏÀÄÇ¯»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£