フランス代表ストライカーは去就が注目されている。



『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、パリ・サンジェルマンに所属する26歳のフランス代表FWランダル・コロ・ムアニにマンチェスター・ユナイテッドとニューカッスル・ユナイテッドが興味を示しているという。



2023年9月にフランクフルトからPSGに加入したものの、昨季は序列が低下し、今冬の移籍市場ではシーズン途中でユヴェントスにレンタル移籍することになったコロ・ムアニ。しかしユヴェントス加入後はデビュー戦からセリエA3試合連続でゴールを挙げるなど大爆発しており、最終的にはセリエA16試合に出場して8ゴール1アシストと結果を残した。セリエAで再び自身の価値を示したコロ・ムアニは欧州複数クラブが興味を示しており、今夏の移籍市場ではその去就が注目されている。





