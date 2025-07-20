¡ÖËÜÊª¡©¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤«¤È¡×¹À¥¹áÈþ¤ÈTUBEÁ°ÅÄ¤¬¥³¥é¥Ü¡ª²Æ¤ÎÄë²¦¤Îà·ãÊÑá¤Ö¤ê¤¬¡Ä¡Ö²Æ¤ÈÅß¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¡×¤ÎÀ¼¤â
àÅß¤Î½÷²¦á¤¬à²Æ¤ÎÄë²¦á¤È¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹À¥¹áÈþ(Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô½Ð¿È)¤ÈÂçÊª²Î¼ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¥¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎTUBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Á°ÅÄÏËµ±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖTUBE Á°ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢ºÇ¿·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TUBE¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²Æ¤ÈÅß¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÍè¤¿¡ª¡×¡Ö¹áÈþÀá¤ÈÁ°ÅÄÀá¤¬¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤´ËÜ¿Í¡×¡Ö2¿Í¶¦²Î¾§ÎÏÇÙ³èÎÌ¤ª²½¤±¤ÇÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¤ä¤ó♡¡×¡Ö¥â¥Î¥Û¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¡©¥Û¥ó¥â¥Î¡©¡×¡ÖÁ°ÅÄ¤µ¤ó¡¢È±¡×¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï8·î27Æü¤Ë¹À¥¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKohmi EXPO2025¡×¤Ç¶¦±éÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£