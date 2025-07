「高知だいすきポケモン」ヌオーとコラボした新たなお土産屋グッズが、高知県内に登場。

訪れた記念やお土産に購入したくなる、コラボパッケージとともに紹介します!

「高知だいすきポケモン」ヌオー コラボお土産・グッズ

販売地域:高知県内

2024年11月より「高知だいすきポケモン」に任命されたヌオー。

さまざまな取り組みで高知県の魅力を伝えるべく活動するヌオーとのコラボドリンクと焼き菓子が、新しく発売されています☆

高知県内で新発売となったのは「TOSACHA茶りティーボトル 高知県×ヌオーver.」と「ミレーサンド【ホワイト】 高知県×ヌオーver.」

どちらも「高知だいすきポケモン」ヌオーをデザインした、高知県を訪れた際に手にしたくなるパッケージです。

また、これまでに発売されているお土産にぴったりのコラボグッズも一緒に紹介していきます☆

【新発売】JA高知県「TOSACHA茶りティーボトル 高知県×ヌオーver.」

販売場所:とさのさと アグリコレット、桂浜 海のテラス、土佐せれくとしょっぷ てんこす、高知観光情報発信館 とさてらす、コンビニ(高知県内)、高知県内量販店など

「TOSACHA茶りティーボトル 高知県×ヌオーver.」は、仁淀川や四万十川など、「産地を潤す清流の青」と「茶畑の優しい緑」をイメージしたパッケージ。

そこにヌオーをあしらい、高知県産茶葉を100%し、県内各産地の茶葉をブレンドしたすっきりと飲みやすいお茶です。

また、土佐茶応援ペットボトルとして、売上の一部は土佐茶産地へ還元しています。

【新発売】モンプレジール「ミレーサンド【ホワイト】 高知県×ヌオーver.」

販売場所:モンプレジール(高知市若松町1701)※取扱店舗は順次拡大予定

ほんのり甘く、塩味も感じるミレービスケットは、なつかしの味わい。

そこに、特製ホワイトクリームをサンドした、「高知だいすきポケモン」ヌオーとのコラボ菓子です!

缶にはさまざまな表情の「高知だいすきポケモン」ヌオーとミレーサンドが描かれています。

野村煎豆加工店「4連ミレービスケット 高知県×ヌオーver.」

販売場所:県内小売店、お土産物屋など

ほんのり甘く・しょっぱい、コインサイズの4連ミレービスケット。

お土産としても人気がある商品に、「高知県×ヌオー」バージョンが登場しました。

高知県の観光名所を背景に、ひょっこり顔を覗かせるヌオーのパッケージがポイント。

大切な人や、旅の思い出がよみがえる自分用のお土産にぴったりのお菓子です☆

モリサ「仁淀川の水で作った ヌオーの土佐和紙ひとこと便せん」

販売場所:オンラインショップ「LadyRisa」、高知龍馬空港、土佐せれくとしょっぷ てんこすなど

高知県の「落水」は、奇跡の清流仁淀川の水を使って模様を描き出す伝統の技法。

この技によって生み出された「土佐和紙」に、まるで水の中にいるようなヌオーが描かれています!

ヌオーが水の中でのんびり過ごすように、ゆっくり手書きで想いを伝えられるグッズ。

忙しい日常にゆとりあるひとときを添えられる、土佐和紙のひとこと便せんです☆

「高知だいすきポケモン」ヌオーとコラボした、土佐茶とお菓子が新たに登場。

高知県内で発売された「高知だいすきポケモン」ヌオー コラボお土産・グッズの紹介でした!

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

