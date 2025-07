東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内にある優雅な雰囲気のロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」では、ロビーに響くピアノの音色とともにドリンクやスイーツをいただくことができます。

今回は「ハイピリオン・ラウンジ」で2025年9月1日より提供される「スウィーツドリンク」の紹介をします☆

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「スウィーツドリンク」

価格:2,000円

販売期間:2025年9月1日〜2025年10月31日

提供時間帯:カフェ&カクテル

かぼちゃペースト、ミルク、アップルシロップ、アップルダイス、さつま芋甘露煮、渋皮栗アイス、モンブランホイップクリーム、ホイップクリーム、チョコレート

※1日の提供数に限りがあります

かぼちゃにりんご、さつまいもなどの秋の味覚を贅沢に使用した「スウィーツドリンク」

濃厚な甘さのかぼちゃのペーストに、ごろっと角切りにされたアップルダイスやさつま芋甘露煮、渋皮栗アイスとパフェのように層になっているので、様々なスウィーツを順番に楽しめます☆

そして味はもちろん、見た目からも季節感を堪能できて満足度も◎

線状のチョコレートのトッピングもアクセントになっています。

食べ応え抜群な期間限定のメニュー。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「スウィーツドリンク」の紹介でした☆

