orange pekoeのヴォーカル・ナガシマトモコのソロプロジェクト「Tomoko Nia」(ともこにあ)から、デジタルシングル「Don’t Wane, Baby」が本日7月20日に緊急リリースされた。 本楽曲はTomoko Niaの3rdアルバムからの先行シングル曲となっている。1stアルバムでは、黒田卓也とクリス・バワーズを含んだNY最新ジャズメンバーによるブルックリン録音の全英語詞ネオ・ソウル〜ジャズR&B作品を発表。2作目は完全セルフプロデュースで、トラックメイキングや全楽器演奏、ジャケットデザインまで全て完全に一人きりで制作したEP『UCHI』をリリース。チルアウトで心地よいエレクトリックなオルタナR&Bを聴かせた。 そこからさらに押し進めた3作目の今作は、ピアノ林正樹、ベース須川崇志、ドラム今村慎太郎といった現代日本ジャズ界の実力者たちを迎えた、全生演奏による意欲作。切ない歌詞とメロディーと、11拍子のコンテンポラリーな楽曲性、自由に拍を行き来しドラマティックに展開していく中盤も聴きどころ1だ。影響を受けたアーティストとしてスティーヴィー・ワンダー、シャーデー、エリカ・バドゥなどを挙げるTomoko Niaならではのオリジナリティ溢れるソウル・ジャズを聴かせる。ヴォーカルの心地よさはNYの世界的エンジニア、Jay Messinaによるミックス。 今回のリリースについてTomoko Niaからのコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ Waneとは月が欠けていくこと。美しい海の上の、満月よどうか欠けないで、と願う、静かな祈りのような曲です。蒸し暑い夏の夜が、少し癒されてくれたらいいなと思います。 Tomoko Nia ◆ ◆ ◆ なお、orange pekoeは現在今秋発表予定の新曲をレコーディング中とのこと。 ■「Don’t Wane, Baby」2025年7月20日 配信スタートhttps://LGP.lnk.to/DontWane_Baby 関連リンク ◆Tomoko Niaオフィシャルサイト◆orange pekoeオフィシャルサイト

