東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シェフ・ミッキー」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

提供期間:2025年9月16日〜10月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日(水)〜11月2日(日)まで初開催します。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」では「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場!

今回は、「シェフ・ミッキー」で提供されるスペシャルメニューの「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”ランチブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日6,800円/土日祝日7,000円

中人(7〜12才)平日3,800円/土日祝日4,000円

小人(4〜6才)平日2,500円/土日祝日2,700円

※3才以下は無料です

提供時間帯:ランチ

出演キャラクター:ミッキーマウス

世代問わず楽しめ、バラエティ豊かな料理が並ぶ「“ディズニー・ハロウィーン”ランチブッフェ」

サツマイモやカボチャ、洋梨などの秋の味覚がたくさん使われています。

そして雰囲気のあるハロウィーンらしい彩りもポイント☆

<メニューの一例>

サツマイモのムース魚介のエスカベッシュチキンのマリネ 香味ソースパスタサラダ アッラッビアータカボチャスープ黒カリーと茄子のピッツァ白身魚とムール貝 マリニエールソースチキンブレゼ デュクセルソースローストビーフチョコレートロールケーキチェリータルトパリ・ブレスト洋梨ムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分です。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性があります。

“ディズニー・ハロウィーン”ディナーブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日7,700円/土日祝日7,900円

中人(7〜12才)平日4,400円/土日祝日4,600円

小人(4〜6才)平日3,100円/土日祝日3,300円

※3才以下は無料です

提供時間帯:ディナー

出演キャラクター:ミッキーマウス

魚から肉まで幅広い種類のお料理が並ぶ「“ディズニー・ハロウィーン”ディナーブッフェ」

ランチと同様に季節の食材がたっぷりと使われています◎

チョコレートロールケーキや、チェリータルト、パリ・ブレスト、洋梨ムースなど、濃厚な味わいが堪能できるデザートもいただけます。

<メニューの一例>

サツマイモのムースチキンのマリネ 香味ソース鰹のライスサラダ(国産米)栗とナッツのケークサレカボチャスープ黒カリーと茄子のピッツァサーモンのロースト ベアルネーズローストポーク 紫キャベツとグリーンベッパーコーンソースローストビーフプレートチョコレートロールケーキチェリータルトパリ・ブレスト洋梨ムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分です。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性があります。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,600円

提供時間帯:ランチ/ディナー

みかんジュース、ホワイトグレープジュース、ソーダ、グリーンアップルシロップ、ブルーシロップ、バタフライピーシロップ、アラザン、レモン、シュガー、チョコレート

「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」はランチとディナーの時間帯で提供。

みかんジュースとホワイトグレープジュースがベースのドリンクで、ソーダのしゅわしゅわが爽やかなアクセントになっています!

そして、透明感のあるシロップの層が目をひきます。

グラスの縁にはシュガーがあしらわれ、トッピングのアラザンも食感のアクセントに☆

「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」にはオリジナルコースターが付きます。

コースターには、かぼちゃのバケツを持って恐る恐る歩いている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿が描かれ、コスチュームの一部が蓄光風のカラーになっているのもかわいい!

上部には「ディズニー・ハロウィーン2025」のロゴが、下部には「シェフ・ミッキー」のロゴもデザインされています。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

ハロウィーン気分を楽しめるブッフェに、スペシャルドリンクには限定デザインのオリジナルコースター付き。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

