東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内のロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、「チップ&デール」をモチーフにした「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」を紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」

価格:2,500円

販売期間:2025年9月1日〜2025年10月31日

提供時間帯:カフェ&カクテル

キャラメルムースとチョコレートエクレアコーヒー または 紅茶

※1日の提供数に限りがあります

2025年9月1日より提供される「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」

「キャラメルムースとチョコレートエクレア」とコーヒーまたは紅茶がいただけるセットです!

「チップ&デール」をモチーフにしたキュートなプレートで、「チップ」はチョコレートエクレア、「デール」はキャラメルムースで表現。

それぞれの背中とお尻としっぽがデザインされ、両サイドから木のトンネルを覗いているようです☆

そのほか、きのこやどんぐり、葉っぱなどのモチーフも添えられています。

濃厚で上品な味わいのキャラメルムース、サクッとした食感も楽しめるチョコレートエクレア、どちらもコーヒーまたは紅茶との相性もバッチリ◎

2種類のスイーツを一度で味わえる「チップ&デール」モチーフのデザートプレート。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」の紹介でした☆

