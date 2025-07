大人もハマる! あつめてつながるモデルキット「くみたてプラドール Candy Factory」を楽しもう。「くみたてプラドール Candy Factory」は、サンリオキャラクターズのフィギュアが作れるプラスチックモデルキットで、「おもちゃ屋が選んだ今年売れるおもちゃ2025」のキダルト(「子ども:キッズ」と「大人:アダルト」を組み合わせた造語)部門で入賞を獲得した注目のおもちゃ。

パーツは塗装済みで、初心者でも簡単に組み立てることができるようになっている。さらにキャラクターフィギュアは磁石で自立し、完成後は好きな位置に並べて飾ることも可能だ。また、付属の接続パーツでシリーズ商品は連結できるので、全種類集めてコレクションしてもかわいらしく、大人もハマってしまうこと間違いなし♪簡単に「組み立て」を楽しむことができ、完成後は自由にレイアウトして飾って眺めるフィギュアとしてお部屋を彩ってくれる「Candy Factory」シリーズはマイメロディ、クロミ、ハローキティ、シナモロールの全部で4種類。2025年7月25日(金)より全国の玩具専門店、百貨店、量販店玩具売場、ディスカウントストア、インターネットショップ等にてお取り扱いスタートするので、ぜひ可愛い楽しいモデルキットとなったサンリオキャラクターズをお部屋にお迎えしてみてね。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO,JAPAN(L)APPROVAL NO. L660341