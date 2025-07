ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大人の着こなしになじむクラシックモチーフ柄が素敵な、ディズニーデザイン「クロップド半袖総柄シャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「クロップド半袖総柄シャツ」ピーター・パン

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央全開ボタン留め

後ろ:ヨーク切替え下中央タック、前より少し丈長

生地:<織物>綿100%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ピーター・パン』デザインのクロップド半袖総柄シャツ。

夢と冒険と感動に溢れた物語を彷彿とさせる1枚で、袖を通せば子どもの頃にワクワクした気持ちを思い出させてくれます!

体のラインを拾いにくいシルエットなのもポイント◎

© Disney

一面には、大人の着こなしになじむクラシックモチーフ柄がプリントされています。

「ピーター・パン」のシルエットや、ネバーランドの地図が☆

まるでアートのような美しさです。

© Disney

それから、小さい襟が上品な印象に。

白い襟が顔周りをパッと明るくしてくれます。

© Disney

後ろはヨーク切替え下にギャザーで背中もカバー◎

後ろは前よりも少し丈長、短めのクロップド丈で旬の着こなしも楽しめます。

© Disney

<素材アップ>

身生地は高密度に織り上げた上質の綿100%生地を使用。

目面が美しく艶やかで、上質さを感じるなめらかな肌ざわりです。

パンツともスカートとも相性が良く、着回し力抜群!

大人の着こなしになじむクラシックモチーフ柄が素敵な、ディズニーデザイン「クロップド半袖総柄シャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピーター・パンのシルエットやネバーランドの地図が全面に!ベルメゾン ディズニー「クロップド半袖総柄シャツ」 appeared first on Dtimes.