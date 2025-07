ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、上品で洒落たアートが大人にぴったりな大人の隠れた味方!汗ジミが目立ちにくいプリントTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「大人の隠れた味方!汗ジミが目立ちにくいプリントTシャツ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

開き過ぎない襟ぐりとゆとりのある身幅で大人女性のためのTシャツ。

着るだけで様になる一枚で、裾スリット入りで前後差のあるデザインになっています!

折り返しのあるフレンチスリーブで二の腕がすっきりとするのも嬉しいポイント。

デザインは全部で6種類がラインナップされています。

ミッキー&フレンズ

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインのTシャツ。

シックなカラーがカッコよく、同色でまとめられたプリントがさりげなくて素敵☆

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「プルート」「グーフィー」はシルエットで表現されています。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのTシャツ。

水色が基調で爽やかな雰囲気!

左胸元には「ドナルドダック」の帽子のプリントが、

© Disney

後ろには様々な表情やポーズをした「ドナルドダック」の姿がずらりとプリントされています。

© Disney

前後にデザインされたギャップが楽しい一着です☆

プーさんと仲間たち

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「プーさんと仲間たち」デザインのTシャツ。

温かみのあるカジュアルなカラーで、大人っぽくコーディネートできます!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

葉っぱの間から顔をのぞかせている「くまのプーさん」や「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」の姿がかわいらしく、淡いタッチで表現されているのもポイントです。

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのTシャツ。

写真のようなアートがおしゃれでインパクトたっぷり!

© Disney

上部には手書き風タッチのロゴが描かれ、「ティンカー・ベル」は妖精の粉、ピクシーダストをキラキラと木に撒いています☆

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」のTシャツ。

胸元にはコロンとしたミツマルがキュートなミッキーモチーフが3つ並んでいます!

© Disney

後ろには大きなミッキーモチーフをレイアウト。

線香花火のようなデザインが注目を集めそうなファッションアイテムです☆

おしゃれキャット マリー

© Disney

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」のTシャツ。

上部にロゴと塔のプリントがさりげなく施されたシンプルなデザインで、シーン問わずコーディネートに取り入れやすそう。

© Disney

裏も上部のみにデザインが施されています。

© Disney

愛くるしい表情でピアノを弾いている「マリー」の姿がとってもキュート☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Tシャツには表側に撥水性、裏側に吸水性を持たせた生地が使用されています。

そのため汗をかいても広がりにくく、汗ジミも目立ちにくい仕様に。

気になる汗ジミにうれしい工夫です。

© Disney

さらに袖は、折り返しのあるフレンチスリーブで二の腕もすっきり!

© Disney

裾には両サイドにスリットが入っていて、前後差のあるデザインになっています。

いろいろな着こなしが楽しめてデイリーに活躍してくれるファッションアイテム。

上品で洒落たアートが大人にぴったりな「大人の隠れた味方!汗ジミが目立ちにくいプリントTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

