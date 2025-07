セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター」 モチーフプチハットを紹介します。

セガプライズ「ディズニーキャラクター」 モチーフプチハット

登場時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約6×6×3cm

種類:全8種(プー、ドナルドダック、ディズニー スティッチ、デール、チップ、ミッキーマウス、ミニーマウス、チェシャ猫)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニーキャラクターをモチーフにしたプチハットが登場☆

全長約6×6×3cmとコンパクトなサイズ感がかわいらしく、ファン心をくすぐります。

そしてキャラクターのモチーフや特徴をオシャレに表現!

全部で8種類と豊富なラインナップなのも魅力的です。

プー

「プー」デザインのプチハット。

「プー」のイメージカラーでもある、黄色と赤の配色使いで表現されています!

ドナルドダック

「ドナルドダック」デザインのプチハット。

「ドナルドダック」のコスチュームとお揃いの真っ赤なリボンがアクセントになっています。

ディズニー スティッチ

『リロ・アンド・スティッチ』に登場する「ディズニー スティッチ」のプチハット。

大きな耳が左右から出た、ブルーのキャップタイプです☆

デール

2本の前歯もしっかり再現された「デール」デザインのプチハット。

トップはお鼻の色とお揃いの茶色になっています。

チップ

遊び心あふれる「チップ」のプチハット。

キャップのつばに「チップ」の大好物でもある、どんぐりのワンポイントが入っています☆

ミッキーマウス

メリハリカラーがおしゃれな「ミッキーマウス」のプチハット。

トレードマークでもあるコロンとした耳がかわいく、つばの部分にはボタンのデザインも☆

ミニーマウス

フェミニンなテイストに仕上げられた「ミニーマウス」のプチハット。

水玉模様のリボンやつばが「ミニーマウス」らしく、ガーリーな雰囲気です!

チェシャ猫

『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」デザインのプチハット。

ピンクとすみれ色のしま模様や、ちょこんと飛び出た小さな耳がポイントです。

思わずたくさんコレクションしたくなるユニークなプチハットのマスコット。

セガプライズの「ディズニーキャラクター」 モチーフプチハットは、2025年7月18日より順次全国のゲームセンターなどに登場します!

