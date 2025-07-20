ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡µÕÊý¸þ¤Ø¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹137£íÃÆ¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¶Ã¤¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼2¥é¥ó¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯7·î19Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë33¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬32¡¢33¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤â2ÀïÏ¢È¯¤Î32¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤ÆÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤ËÊÂ¤ÓÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¸åÈ¾Àï½é°ÂÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï4ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤À¡£ÀèÆ¬¤Î¥í¥Ï¥¹¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿11¾¡¤òµó¤²¡¢6Ï¢¾¡Ãæ¤Î±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î½éµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ113.9¥Þ¥¤¥ë¡Ê183.3¥¥í¡Ë¡¢28ÅÙ¤ÎÄã¤¤ÃÆÆ»¤Çº¸Ãæ´Ö¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¶Ã°Û¤ÎÈôµ÷Î¥448¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó136.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òµÏ¿¡£µÕÊý¸þ¤ÎÂÇµå¤È¤·¤Æ¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¶Ã¤¤Î°ìÈ¯¤Ëº£µ¨20ÅÙÌÜ¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÇËþ°÷¤Î5Ëü3540¿Í¤Î´Ñ½°¤ÏÂçÇ®¶¸¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î°ìÈ¯¤«¤éÀª¤¤¤Å¤¡¢2»Íµå¤Ë3°ÂÂÇ¤òÍí¤á¤Æ4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÆÃÂç¤ÎÅö¤¿¤ê¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¬¤¯¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬È¿ÂÐÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÃæÃÊ¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¤Î¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎX¤Ï2ËÜ¤âÅê¹Æ¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤È¶Ã¤¯É½¾ð¤Î³¨Ê¸»ú¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î33¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª448¥Õ¥£¡¼¥È¤ÎÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£