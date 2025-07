自然の中で色気あふれる

俳優のすみれさんは7月18日、自身のInstagramを更新。色っぽいモデルショットを公開しました。すみれさんは「Life in the sunshine」とつづり、4枚の写真を投稿。自然の中で椅子に腰掛けているモデルショットです。太陽光に照らされて、すみれさんの美しさが際立っています。肩周りや腕が露出した黒いドレスを着用しており、表情も相まってとても色っぽいです。

「本当に幸せものだぁ」

デコルテや脚のラインも美しく、また全身ショットからはスタイルも抜群であることが分かります。コメントでは「すみれちゃん綺麗だよ」「スミレいつもありがとう」などの声が寄せられました。16日には「Thank you for all the birthday messages and love! 本当に幸せものだぁ」とつづり、タレントのローラさんや河北麻友子さん、アンミカさんら豪華なメンバーに誕生日を祝ってもらった時の様子を公開していたすみれさん。着用しているドレスはぴったりとしており、ボディラインの美しさが際立っています。色っぽさとかわいらしさを兼ね備えた姿が見られるので、気になる人はこちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)