²½¾Ñ¿å¤¤¤é¤º¡Ö¤Ì¤ë¤Ì¤ëÅò¡×¿´¤Î±ü¤Þ¤Ç¤æ¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¡»³Íü¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥åÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÊÌÁñµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë»³Íü¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª½É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËèÅÙ¤ª¤Ê¤¸¤ß²¹ÀôÂç¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤â¤¦¥à¥ê¡ª¡¡½ë²á¤®¤ë¡ª¡ª¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÌÔ½ëÂ³¤¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³Íü¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥åÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡×¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ãå¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¶õµ¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡Ä¡ª¡¡¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿É÷¤È¡¢¿¹¤Î¹á¤ê¡£¤¢¤¢¡¢Íè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¤È²ÈÂ²¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Î¹¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»þ¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥ë¥ó¥ë¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î´¶¤¸¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
¡¡¤³¤³¤Ï°ìÅïÂß¤·¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¤Ç¡¢º£²ó¤Ï²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤È¤Ç£²Çñ¡£¼þ¤ê¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤É¤³¤«¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤Ç¤âÍè¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÆÀÌ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áû¤¤¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Âç¿Í¤Ï¤ª¼òÊÒ¼ê¤Ë¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£²Æ¤ÎÌë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡¡Êª²»¤Ò¤È¤ÄÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½É¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¹Àô¡£ÆâÅò¡¦È¾ÏªÅ·¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤Î£³¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´ÉôÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç»È¤¨¤ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤µ¡ª¡¡¤ªÅò¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÃ±½ãÀô¤Ç¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ì¤ë¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¤Ä¤ë¤Ã¤Ä¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÆâÅò¤¬°ìÈÖ¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¡¢²½¾Ñ¿å¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢½÷À¿Ø¤Ï¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë²¹Àô¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¤¤Æ«´ï¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÌÚ¡¹¤ò¤Ü¡¼¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿´¤Î±ü¤Þ¤Ç¤æ¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÌëÃæ¤ÈÀ¶ÁÝ»þ´Ö°Ê³°¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ä«É÷Ï¤¤âÍ¼É÷Ï¤¤âÁ´Éô³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤°Ê³°¤Î²á¤´¤·Êý¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤¿¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤ÇÏÃ¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÀÎ¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡£¤è¤¯¥¥ã¥ó¥×¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤ÈÉã¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Ìë¤À¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¶á¤¯¤ÎÄà¤êËÙ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢ÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï£Â£Â£Ñ¡£¤ª¤Ê¤«¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡¢Ìë¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ØÄ¾¹Ô¡£´°àú¤Ê°ìÆü¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª
¡Ö²Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ·Ú°æÂô¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤Ã¤Á¤âÁ´Á³¥¢¥ê¡£¤à¤·¤í¡È´°Á´Âß¤·ÀÚ¤ê¡Ü²¹Àô¡Ü¿¹¡É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ã¤ÆºÇ¶¯²á¤®¤¿¡£²ÈÂ²¤Ç¤âÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿µ¨Àá¤òÊÑ¤¨¤ÆË¬¤ì¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£