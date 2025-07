俳優・川栄李奈のファースト写真集「youphoria」(8月22日(金)発売/主婦と生活社)より、先行カットが公開された。

『川栄李奈1st写真集 youphoria』

2025年は川栄30歳の誕生日、そしてデビュー15周年のアニバーサリーイヤー。写真集は、夏のオーストラリア・メルボルンで撮影。メルボルンの歴史を感じる街並み、開放感あふれるビーチや心地良い自然の中で、ナチュラルにオフを楽しむ川栄の魅力をギュッと閉じ込めた。

公開された先行カットは、メルボルンのホテルで朝に撮影した、大人の色気にドキドキするピュアなホワイトのランジェリーカット。写真集ではほかにも、レーシーな花柄ランジェリーを着こなしている。

また、8月23日(土)に東京・代官山 蔦屋書店、8月24日(日)に大阪・梅田 蔦屋書店で写真集お渡しイベントの開催が決定。2冊購入でサイン本お渡し、3冊購入でサイン本に為書き+その様子を撮影可能、4冊購入でツーショット撮影+サイン本お渡しと豪華な内容となっている。イベントは事前申し込み、抽選で予約受付中。詳しくは各書店ホームページ、ar公式SNSをチェック。

川栄李奈 プロフィール

かわえい・りな

1995年2月12日生まれ。神奈川県出身。2015年までAKB48のメンバーとして活動後、現在は俳優として活躍中。『ダメマネ! −ダメなタレント、マネジメントします−』(日本テレビ系)では主演を務めた。

書誌情報

『川栄李奈1st写真集 youphoria』

2025年8月22日(金)発売

主婦と生活社刊

定価:3,300円(税込)

撮影:東 京祐

総ページ:128ページ

判型:B5変形

Amazon:https://amzn.to/4ky4uu4

限定カバーの先行予約特典受付中

@Loppi・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/16008857

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/18258332/

