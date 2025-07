THE RAMPAGEのボーカリスト・吉野北人が、“HOKUTO”名義での1st EP「LOVE PARADOX, LOVE MYSELF」を7月23日に配信リリースすることが決定した。 EPタイトルにもなっている「LOVE PARADOX, LOVE MYSELF」は、HOKUTOとしてのアーティストコンセプトを象徴する言葉。“矛盾を抱えながらも、自分らしさを肯定して生きていく”というメッセージが込められている。 収録曲には、meiyoが手がけたソロデビュー曲「オパッキャマラド!」や、Nozomi Kitay・GAL D・Noah Cooperの3名による共作楽曲「MINE」といった既発曲に加え、シンガーソングライター・乃紫が提供した新曲「Tiger Boy」など全5曲を収録。HOKUTOとしての多面的な魅力が詰まった作品となっている。 発表にあわせ、各配信サービスにてPre-add / Pre-saveもスタートした。詳細はHOKUTOの公式SNSにて。 1st EP「LOVE PARADOX, LOVE MYSELF」 7/23(水) Digital Release Pre-add / Pre-savehttps://lnk.to/LOVEPARADOX_LOVEMYSELF 【EP収録曲】1​. オパッキャマラド!2​. MINE3​. Tiger Boy4​. Smile for me5​. We’ll be okay 2nd Digital Single「MINE」 Streaming / DLhttps://lnk.to/HOKUTO_MINE 関連リンク◆吉野北人 オフィシャルX◆吉野北人 オフィシャルInstagram◆HOKUTO TikTok◆HOKUTO YouTube

