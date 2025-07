国産ハンドメイドエレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchen(キャラメルズ・ギター・キッチン)(以下CGK)が行っている、12ヶ月連続で計12本の新作プロトタイプを毎月発表し、しかもその各1本限りのプロトを驚きの安価で販売してしまうという前代未聞の企画が大好評となっているが、その第7弾となる『PT7_ Sakura Mousse(サクラ・ムース)』が、7月20日に発表された。 福岡県在住のクラフトマン片田武司(カタダタケシ)がストイックにハンドメイドで製作しているCGKは、既存ブランドにはないキャッチーさとキュートさ、そこはかとなく香るレトロ感が魅力的なブランドだが、その自由な発想と遊び心とは裏腹に、揺るがぬポリシーと妥協を許さぬこだわりが濃密に詰め込まれ、非常に高い品質が最大の魅力だったりもする。いままでリリースされたプロト(試作)は毎回瞬殺でSOLDOUTしており、その人気ぶりはうなぎのぼりだ。 今回発表された『PT7_ Sakura Mousse(サクラ・ムース)』は、CGKのオリジナルシェイプで、初めて公開されたデザインとなる。直線でデザインされたシェイプだが、全体に帯びた丸みにはクラフトマンのこだわりが細部にわたって詰まっているという。ボトム部分もストラップピンを挟んで角度が付いておりアシンメトリーになっていることがわかる。どこか懐かしい1950年代のビザールギターの雰囲気を彷彿とさせてながらも、その作りとスペックは極めて現代的な実用性を備えている。 基本仕様はCGKのV3シリーズとほぼ同様で、ボディーにはこのタイプには珍しいマホガニーが使用されている。マホガニーの特徴でもある道管はきれいに埋められ艶を出す仕上げとなっている。もちろん塗装はニトロセルロースラッカーだ。今回のカラーリングは何度も塗料の調合を繰り返して辿り着いたもので、少しくすみのあるピンクは和菓子のような落ち着いた和の趣もある。 メイプルネックにローズ指板でピックガードには3Pのホワイトパール、フロントにマウントされたRoswellのゴールドフォイル・シングル・ピックアップとマホガニー材との相性は抜群で、しっかりとした粒立ちを持ちながらも、まろやかで芯のあるサウンドとなっている。リアは国産アルニコVをマウントし、輪郭も良くハッキリと音を前に出す設計だが、芯は太くて甘いサウンドだ。 今作にも、CGKの特徴であるVピックガードとボディ淵にあるチェッカードステッチは健在だ。チェッカードステッチはバインディングではなく、マスキングテープを1枚ずつ貼るというひとつひとつ手作業による塗装で表現されたもの。今やCGKの顔となる意匠だが、このアイデアは主に昔のアメリカやヨーロッパの車や洋服からインスパイアされたものだとか。 ◆ ◆ ◆ 日頃から身の回りの物、毎日使うコップやお皿や水道の蛇口はもちろん、バイクで走っていても前の車のテールランプの形など、何気ないデザインや色が気になってしまいます。なんでこのデザインにしたのだろうか?自分ならどうデザインするだろうか?と常に考えています。 思えば子供の頃から椅子やテーブルを作ったりしていたし、授業中にも教科書やノートの白い部分に自分の理想の絵を書いていました。 CGKのチェッカードステッチは1950年代に流行したファッションでシャツの襟などにあしらわれているハンドステッチが好きで、ギターに取り入れたら面白いかもと思いついたのが始まりでした。 クラフトマン片田 ◆ ◆ ◆ 12ヶ月連続の新作プロトタイプの発表も今回で7本目となったが、クラフトマン片田は常に「ギターを抱えた瞬間に気持ちがグッと上がるもの」を作りたいという。このプロトの企画も、毎月20日にインスタやXやHPにて発表し、CGKオンラインショップまたは楽器店に置かれて販売されることとなる。試行錯誤により完成に至るプロトタイプなので、手作り感や作りの荒い部分もあり、普段より低価格で販売するということだが、逆に世界に1本のみという貴重なプロトでもある。 photo by Takayuki Sasaki CGK_ PT7_Sakura Mousse 参考価格:285,000円(税別)/ 313,500円(税込)のところ販売価格:210,000円(税別)/231,000円(税込)※ロゴ入りソフトケース付き発売日:2025年7月20日 正午〜販売サイト: CGKオフィシャルオンラインショップhttps://caramelsguitarkitche.stores.jp/・Body:Mahogany・Body Finish: Nitrocellulose Lacquer・Neck Material:Maple・Fingerboard:Rosewood 300R・Frets:22・Fret Size:Medium wide・Scale Length:648mm・Nut:Graph Tech NuBone・Pickups(Front):Roswell GoldFoil AlnicoV・Pickups(Bridge):SingleCoil Alnico V(made in Japan)・Switching:3-position(CRL)・Controls:MasterVolume×1(CTS)/MasterTone×1(CTS)・Bridge:3-way brass saddle bridge/Double side cut・Peg:GOTOH Strap・Pin:GOTOH Ep-B3 ◆Official CGK ONLINE […]

The post Caramel’s Guitar Kitchen、12ヶ月連続新作プロト第7弾は、完全オリジナルシェイプ first appeared on BARKS.