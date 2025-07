Conton Candyが、新曲「スノウドロップ」のミュージックビデオを公開した。 この楽曲は、7月から放送中のアニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』オープニングテーマとして書き下ろされており、国内外のアニメファンからは“作品の世界観とマッチした楽曲”として、注目を集めている。 本作は白を基調としたスタジオでのエネルギッシュかつストイックな演奏シーンを中心に構成されている。様々なカメラアングルと映像機材で撮影された映像が、楽曲の持つ疾走感を鮮やかに表現している。さらに、もう一つのロケ地として、“青ブタ”の舞台として知られる大学の図書館でも撮影が行われた。 「スノウドロップ」は現在、各音楽配信サービスで配信中。さらに、CDシングル「スノウドロップ』」が9月10日(水)に発売されることも発表とされた。CDには、アニメ描き下ろしのジャケットビジュアルを使用。ヒロイン・桜島麻衣と謎の存在・“ミニスカサンタ”、2人のイラストが両面にデザインされたポスターも特別封入される。また、カップリングには、夏の終わりにぴったりな新曲「虹色の羽虫」も収録となる。 Digital Single 「スノウドロップ」2025年7月6日(日)リリースhttps://contoncandy.lnk.to/SnowDrop CD Single 『スノウドロップ』2025年9月10日(水)発売予定期間生産限定盤(2025年10月31日まで)品番:SRCL-13385定価:¥1,900 (税抜価格 ¥1,727)予約受付中:https://contoncandy.lnk.to/Snow_Drop ■アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」 田村里美描き下ろしジャケット■デジパック仕様■アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」 オリジナル両面ポスター(W405mm×H558mm)封入 [収録楽曲]1.「スノウドロップ」2.「虹色の羽虫」3.「スノウドロップ (Instrumental)」4.「虹色の羽虫 (Instrumental)」 <Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025> ・11/22(土) 大阪・心斎橋 Music Club JANUS・11/24(月・祝) 愛知・名古屋JAMMIN’・11/30(日) 東京・代官山UNIT ▼オフィシャル先行期間:7/14(月)18:00〜7/28(月)23:59https://eplus.jp/contoncandy/ 関連リンク◆Conton Candy オフィシャルサイト◆Conton Candy オフィシャルX◆Conton Candy オフィシャルInstagram◆Conton Candy オフィシャルYouTube

The post Conton Candy、“青ブタ“OPテーマ「スノウドロップ」MV公開+CDシングル化 first appeared on BARKS.