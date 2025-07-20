¡ã´ÚÆü£¶£°Ç¯¤Îµ²±¥¡ä¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤äÂ¹¤Ë¼Õºá¤µ¤»¤Ê¤¤¡×°ÂÇÜ»á¤ÎÃÌÏÃ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Â§¤Ë¤Ê¤ë¡Ê£²¡Ë
¡þ²ÏÌîÃÌÏÃ¸¡¾Ú¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¸íÊó¼Õºá
´ÚÆü´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÇÜ»á¤ÎÂÀ×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ÂÇÜÃÌÏÃ°ÊÁ°¤Ë»þ·×¤òÌá¤·¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤«¤é¡Ö¼ºË¾¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤òÆÀ¤¿£²£°£±£³Ç¯£±£²·î¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ËÂ³¤¡¢£²£°£±£´Ç¯£´·î£²£µÆü¤Ë°ÂÇÜ»á¤Ï¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£¡Ö²ÏÌîÃÌÏÃºîÀ®²áÄøÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¥Á¡¼¥à¡×¤À¤Ã¤¿¡£°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ËÂÐ¤·¶¯À©À¤òÇ§¤á¤¿²ÏÌîÃÌÏÃ¤¬¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà¤Î¹Í¤¨¤Çºî¤é¤ì¤¿¸¡¾ÚÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤¬¸¡¾Ú¤Ë½Ð¤¿²ÏÌîÃÌÏÃ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
£±£¹£¹£±Ç¯£¸·î¤Ë¶â³Ø½ç¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥¯¥¹¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê£±£¹£¹£·Ç¯»àµî¡Ë¤¬°Ö°ÂÉØÈï³²¤Î»ö¼Â¤Î¸ø³«¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ£±Ç¯¸å¡£Åö»þ¤ÎµÜÂô´î°ì¼óÁê¤¬£±·î¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿ÁêµæÌÀÄ´ºº¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬´Ú¹ñ¤òË¬¤ì°Ö°ÂÉØÌäÂê¤¬½é¤á¤ÆÎ¾¹ñ¼óÇ¾´Ö¤ÎÌäÂê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö»ñÎÁ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¤Ì¤ë¤¤Î©¾ì¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÃ«ÌîºîÂÀÏºÆâ³Õ³°À¯¿³µÄ¼¼Ä¹¤¬Ä´ºº¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸É®²È¤Ç¤¢¤ê¶¦»ºÅÞ°÷¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄÀ¶¼£»á¤Î¡Ö¾Ú¸À¡×¤â¤ä¤Ï¤êÄ´ººÂÐ¾Ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
µÈÅÄ»á¤Ï¡ØÄ«Á¯¿Í°Ö°ÂÉØ¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡Ê£±£¹£·£·Ç¯¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÀïÁèÈÈºá¡Ù¡Ê£±£¹£¸£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î°Ö°ÂÉØ´ØÏ¢¾Ú¸À¤òµ»ö²½¤·¤¿¤Î¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤À¤Ã¤¿¡££±£¹£¹£°Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÀîºêÃÏ°èÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£±£¹£¹£²Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡Ë¤Ç£²£°£°£°¿Í¶á¤¤Ä«Á¯¿Í½÷À¼í¤ê¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡££¹£°Ç¯Âå¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿°Ö°ÂÉØ´ØÏ¢ÊóÆ»¤Ï£±£¶²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£Ä´ºº¤ËÆþ¤Ã¤¿Ã«Ìî¥Á¡¼¥à¤Ï£±£¶¿Í¤Î°Ö°ÂÉØ¤È²ñ¤¤¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ£±£¹£¹£³Ç¯£¸·î£´Æü¤ËÊó¹ð½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Î²ÏÌîÍÎÊ¿´±Ë¼Ä¹´±¤¬²ñ¸«¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î·³¤Î´ØÍ¿¤Î²¼¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î½÷À¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÈÂº¸·¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤¿¡£¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ÈÈ¿¾Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¸å¤Ë¡Ö²ÏÌîÃÌÏÃ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÃÌÏÃ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÊÝ¼éÇÉ¤ÎÈ¿È¯¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÏÃ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ø½ÉÌ¿¤Î»Ò¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿Á¥¶¶ÍÎ°ì¸µÄ«Æü¿·Ê¹¼çÉ®¤Ï²ÏÌîÃÌÏÃ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÊÝ¼éÇÉ¤Î¤¦¤ÁÎò»ËÌäÂê¤Ç¡Ö¿·¿ÍÎà¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¤¤ÇÉÈ¶²£ÃÇÅª¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿£±¿Í¤¬°ÂÇÜ»á¤À¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï±¦ÍãÀ¸þ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤é¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿´Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬°ÂÇÜ»á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡££±£¹£¹£²Ç¯£··î¤Ë¼ã¼êµÄ°÷¤Î²ñ¤Ï¶ñÂÎ²½¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÁ°ÅÓ¤ÈÎò»Ë¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤ë¼ã¼êµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤Ï¤³¤Î²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÏÌîÃÌÏÃ¤ÈÂ¼»³ÃÌÏÃ¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤Î¡Ö¼çÂê¡×¤È¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤·»Ï¤á¤¿¡£
Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ËÆþ¤ê°ÂÇÜ»á¤Ï²ÏÌîÃÌÏÃ¸¡¾Ú¤Î°Õ»Ö¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤¿¡£Èà¤Î»Ø¼¨¤Çºî¤é¤ì¤¿¸¡¾Ú¥Á¡¼¥à¤ÏÄ´ºº³«»Ï£²¥«·î¸å¤Î£²£°£±£´Ç¯£¶·î£²£°Æü¤ËÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡¢²ÏÌîÃÌÏÃ¤ÎºîÀ®²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¾¹ñÀ¯ÉÜ´Ö¤ÇÆâÍÆÄ´À°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÇÃÌÏÃ¼«ÂÎ¤òÌµ°ÕÌ£¤Ê¤â¤Î¤ÈÄã¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¡£³°¸ò¤Ç¶¨µÄ²áÄø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¸å¤Ë°ÂÇÜÃÌÏÃ¤Þ¤ÇÂ³¤Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê»Ï¤á¤¿¡£
²ÏÌîÃÌÏÃ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÏËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡ËÀ¯¸¢¤È¿åÌÌ²¼¤Î¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ËµÄÏÀ¤ÎÇ³ÎÁ¤òÃí¤®²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¸íÊó¼Õºá¤À¤Ã¤¿¡£
£²£°£±£´Ç¯£¸·î£µÆü¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÆÉ¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡×¡£Âè£²¼¡ÂçÀïÃæ¤ËºÑ½£Åç¤«¤é½÷À¤ò¶¯À©Åª¤ËÏ¢¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µÈÅÄ»á¤Î¾Ú¸À¤Ïµõµ¶¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ìµ»ö¤Ï¼è¤ê¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦Ê¸¤Çµ»ö¤Ï½ª¤¨¤é¤ì¤¿¡£°Ö°ÂÉØÌäÂêÊóÆ»¤ÇÀèÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò¤·¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¸íÊóÇ§Äê¤Ï²ÏÌîÃÌÏÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÇÜ»á¤Î¹Í¤¨¤ò³Î¿®¤Ë¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¸íÊóÊóÆ»¸å¤Ë¤¢¤ëÊüÁ÷¤Ç¡Ö¸íÊó¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶ìÄË¤ò¼õ¤±¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Á°¸þ¤¤ÊÎò»ËÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤¨¤ì¤ëÀÐÇËÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤â¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¤Î¹ñ¸ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤·¤ÆµÈÅÄÈ¯¸ÀÊóÆ»¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¸íÊóÇ§Äê¤È£±¥«·î¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¼Õºá¤ÏÆüËÜÀ¯³¦¤Ë¤âÍ¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ°ìÉô¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬²ÏÌîÃÌÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë²ÏÌîÍÎÊ¿»á¤ò¹ñ²ñ¤Ë¾·Ã×¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¤³¤Î¸íÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë»æÌÌ¤ÈÂè»°¼ÔÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¸½ºß¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏÌîÃÌÏÃ¤Î¸¡¾Ú¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¸íÊóÇ§Äê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï£²£°£±£µÇ¯£±£²·î£²£¸Æü¤ËËÑÜÝ·ÃÀ¯¸¢¤È°Ö°ÂÉØ¹ç°Õ¤ò¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤ÇÈ¯É½¤òÌ³¤á¤¿Åö»þ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº³°Áê¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿Ê¸ÌÌ¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Ö°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·³¤Î´ØÍ¿¤Î²¼¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î½÷À¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÈÂº¸·¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤¿ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤«¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇÜÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢°Ö°ÂÉØ¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤Î¶ìÄË¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¡¢¿´¿È¤Ë¤ï¤¿¤êÌþ¤·¤¬¤¿¤¤½ý¤òÉé¤ï¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤ÈÈ¿¾Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¡£
²ÏÌîÃÌÏÃºÆ¸¡¾Ú¡¢°ÂÇÜÃÌÏÃ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°ìÊâ¿Ê¤ó¤ÀÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬°Ö°ÂÉØ¹ç°Õ¤Ï´Ú¹ñÆâ¤Ç¶þ¿«³°¸ò¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ò¼õ¤±µÄÏÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤Ï²ó¸ÜÏ¿¤Ç¡¢Åö»þ¤Î°Ö°ÂÉØ¹ç°Õ¤Ç¡ÖºÇ½ªÅª¤«¤ÄÉÔ²ÄµÕÅª²ò·è¡×¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¼Õºá¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÑÜÝ·Ã´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°Ö°ÂÉØ¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤Î¶ìÄË¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¡¢¿´¿È¤Ë¤ï¤¿¤êÌþ¤ä¤·¤¬¤¿¤¤½ý¤òÉé¤ï¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤ÈÈ¿¾Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¶¯À©Ï¢¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ï¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Î¡Ø¤¤¡Ù¤Î»ú¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¹ç°Õ¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£
Íû¸µÆÁ¡Ê¥¤¡¦¥¦¥©¥ó¥É¥¯¡Ë¶µ¼ø¤Ï¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¸íÊó¤Ï²ÏÌîÃÌÏÃ¸¡¾Ú¤È¤È¤â¤Ë´ÚÆü£¶£°Ç¯»Ë¤ÇÎ¾¹ñ´Ø·¸¤¬²áµî»ËÌäÂê¤Ç°²½¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î²áµî»ËÂÐÎ©¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ÂÇÜ»á¸Ä¿Í¤ÏÎò»Ë½¤Àµ¼çµÁÅª¿®Ç°¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á½Ð¸½¸å¤ËÆüËÜ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÎò»ËÇ§¼±ÌäÂê¤ä¹ñ²È¼çµÁ·¹ÅÝ¸½¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤¬±¦·¹²½¡¢Îò»Ë½¤Àµ¼çµÁ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ë°ÂÇÜ»á¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£