1日1,000個が完売！ パティスリーが作る大人気の「生どーなつ」（神奈川・横浜）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、横浜郄島屋にリニューアルオープンした洋菓子店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店(神奈川・横浜)

店舗 出典:中目のやっこさんさん

2025年4月、横浜駅西口から徒歩約1分の「パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店」が、横浜郄島屋地下1階Foodies’ Port2に売り場を拡大してリニューアルオープンしました。お馴染みの「生どーなつ」をはじめ、人気No.1の「バームクーヘンREY」や名物シュークリーム「丸山台キャベツ」、焼き菓子やケーキなど、多種多様なラインアップです。

素材にこだわった華やかなケーキたち 写真:お店から

本店の「パティスリーストラスブール 丸山台店」は、1997年創業。元和菓子職人からパティシエを目指し、洋菓子界へ入ったオーナーシェフ寺田豊秋氏が、四半世紀以上の修業を経て開いたお店です。現在では、横浜市を中心に神奈川県内に8店舗と、系列店の和菓子屋「TERADAYA」を運営。地域になくてはならないお店づくりを目指しています。

“もう一度食べたくなる”お菓子をテーマに、体に優しく安心なお菓子を提供し続けるパティスリー。素材選びに妥協せず、添加物も一切使わない徹底ぶりも人気の理由です。

横浜キャベツ 写真:お店から

看板メニューのシュークリーム「丸山台キャベツ」260円は、口溶けのよいシュー生地と、天然バニラビーンズの香り高いカスタードが相思相愛。新たに登場した、横浜郄島屋店限定「横浜キャベツ」346円は、岩手県「なかほら牧場」の牛乳を贅沢に使用したミルキーな味わいのカスタードが特徴です。

ベイスターズファンはもちろん、横浜のお土産にも 写真:お店から

一番人気のロングセラー商品「バウムクーヘンREY」も店頭にお目見え。横浜DeNAベイスターズコラボパッケージに入った商品も登場しています。星形にレモンチョコレートが入った1山(1,080円)と、オーソドックスな生地の3山(1,890円)の2種類。ベイスターズファンはもちろん、横浜土産にもぴったりですね。

1日1,000個が完売になる人気商品 写真:お店から

リニューアル前から販売している「生どーなつ」260〜486円は、国産小麦“キタノカオリ”にバターや卵をたっぷり加えた生地を、低温でじっくり発酵させて揚げたドーナツ。外側はカリッと、中はもちもちとした食感がクセになります。

「生どーなつ」は種類も豊富 出典:中目のやっこさんさん

店頭には、店舗限定フレーバーも。横浜郄島屋のロゴをイメージした真っ赤なフランボワーズのグレーズに、ベリーのジャムを絞り込んだ「ミックスベリー」454円をはじめ、トマトソース、モッツァレラチーズをたっぷり包んで生バジルを添えた「マルゲリータ」486円、チョコレート生地に大阪のインド料理店「ナビン」のルーを入れたスパイシーな「カレー」454円など、しょっぱい系のフレーバーも用意されています。

専用ケースに入れてくれる 出典:中目のやっこさんさん

生どーなつの購入時に入れてくれる家形の専用ボックスも素敵。手土産に持参すれば、歓声が上がりそうですね。

随所に港町横浜をイメージさせるディスプレイ 出典:中目のやっこさんさん

リーフパイやクッキーなど、日持ちする焼き菓子の詰め合わせも多数並んでいます。生菓子から焼き菓子まで幅広くそろう「パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店」。アクセスもよいデパ地下に位置し、横浜土産の調達には最適といえるお店です。

食べログレビュアーのコメント

ジャストに詰められた生どーなつ 出典:中目のやっこさんさん

『生ドーナツはカップごと専用の箱に詰めて頂けるため、開封する瞬間が楽しみを膨らませる一つのポイント。

まずはカスタード。

口に含んだ瞬間に伝わる生地の驚きのエアリーさ!

そこにドシッと忍ばせた濃厚なカスタードは強い粘度でモチッとした生地の生食感へと深まる味わい。

周りに降り掛けたシュガーパウダーが甘みを添えるアクセント。

ストロベリー。

パウダーと中のカスタードもいちご味。滑らかなクリームのなかに仄かな酸味を響かせながら、しっとりモチモチ生地に染めて楽しむいちごの一体感。

ドーナツというよりも、菓子パンのようなしっかりとした食べ応え。

限定となるミックスベリー。

シャリシャリと甘酸っぱいラズベリーシュガーの締まった味とともに、控えめに忍ばせたジャムペーストはしっかり味濃くて生地とのバランスを意識。

やや大人の味わいで生食感生地との調和を楽しませてくれる。

スペシャリテの一つである丸山台キャベツ。

ふんわりやわらかなシュー生地を破ると、見事なまでにトロんと溢れ出すクリーム。。

重厚感あるカスタードクリームが口に放たれると、凛とした冷たさに響かせる滑らかなコクと旨み。ふわっとした生地が儚い口どけを補いながら、バニラビーンズとバターの交わりが旨さを印象づける病みつきな味わい。

豊富な品揃えを新たに、横浜駅直結で人気を博す焼菓子の一店です』(中目のやっこさんさん)

写真は人気No.1の「バウムクーヘンREY」。月曜日限定商品「バウムのはしっこ」は1人2点まで 写真:お店から

『横浜駅へ行った時にお土産で購入しました。

インスタで月曜日のみバームクーヘン切れ端を販売してると書いてあったので実家の分と2袋購入しました♪

正規品の3個分の量で価格は半額なのでお得でした。

外になくても店員さんに聞いてみるとダンボールから出してくれました。

また横浜駅に行ったら購入したいです』(アマンダ ︎ミさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆パティスリー ストラスブール 横浜高島屋店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 B1F Foodies' Port2TEL : 045-534-8831

文:斎藤亜希

