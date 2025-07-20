¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀJK¤¤¤±¤Þ¤¹¡×40ºÐ¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«à¾×·â¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþá»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸½Ìò¤ä¤ó¡×¡Öº£¤«¤é½éÎø»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×
Ã»¤á¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éºÙ¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«(40)¤¬¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢È¾¤½¤Ç¤Î²Æ¤ÎÀ©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Ã»¤á¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éºÙ¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç±é¤¸¤¿¹â¹»À¸Ìò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀJK¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¡Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤£¡Á¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×¡Ö¹â¹»À¸ÌòÂçÊÑ²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡¡À©Éþ»Ñ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¸½Ìò¤è¤ê¸½ÌòÁ´Á³º£¤«¤é½éÎø»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀJK¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸½Ìò¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£