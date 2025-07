星野リゾートでは、暑い夏から食欲の秋にかけての季節にぴったりな「旅のご褒美パフェ」を各施設で展開している。地域の魅力を詰め込んだ進化系パフェや、ユニークなビジュアルのもの、その季節・その場所でしか出合えない旬のフルーツを使用したパフェ、「ご近所さん」と共同開発したコラボレーションパフェ、さらに1日の締めくくりに味わいたい夜パフェなどがラインナップしている。■まるでアート!ユニークなビジュアルのご当地パフェ

トマムの「雲海パフェ」。雲海観賞の思い出を語り合う、ディナータイムにぴったりの一品

【写真】奥入瀬渓流ホテルの「おいらせ苔パフェ」。「ジャゴケ」をイメージした、ユニークな見た目とさわやかな香りが特徴

星のや軽井沢の「信州吟醸パフェ」。地域の蔵元「橘蔵(きつくら)酒造」と共同醸造した純米吟醸酒中心に仕上げた、大人の味わい

バンタカフェの「まーさんトロピカルフェア まーさん!パティシエバスケット」。フルーツやクッキーで自由にデコレーションを楽しめる

OMO7高知の「シトラスパフェ」。高知の旬の柑橘が主役のさわやかなパフェ

星のや富士グラマラスの「葡萄ステイ 葡萄ペアリングディナー デザート」。自分で収穫した葡萄がパフェとして特別なひと皿に

OMO5小樽の「目覚めのフロマージュパルフェ」。朝にぴったりの、発酵食材とスーパーフルーツを使った特製パフェ

OMO5沖縄那覇の「OMOトロピカルパフェ」。島の塩「マース」を使った特製の「島マースメイプルグラノーラ」が味の決め手

OMO5函館の「チーズケーキパフェ」。チーズ好きにはたまらない、さまざまなチーズの味わいが楽しめる夜パフェ

OMO7旭川の「苺とフレッシュクリームのパフェ」。ショートケーキをイメージした愛らしいご褒美パフェ

■1.トマム「雲海パフェ」【日帰り利用OK】ダイナミックな雲海を「雲海テラス」から間近で楽しめる、トマムならではのひと品。ミルクソフトの上に、フレークといちごジャム、そして、雲海をイメージしたふわふわの綿菓子が乗る。館内ビュッフェダイニング「hal(ハル)」のスイーツメニューとして提供される。■星野リゾート トマム住所:北海道勇払郡占冠村字中トマム会場:ビュッフェダイニング「hal(ハル)」期間:2025年4月25日〜10月31日(金)時間:17時30分〜21時(要予約)料金:大人5500円、7歳〜11歳4000円、4歳〜6歳2800円、3歳以下無料■2.奥入瀬渓流ホテル「おいらせ苔パフェ」【宿泊者限定】国の特別名勝・奥入瀬渓流にたたずむホテルより、本物の苔(こけ)そっくりなパフェが登場。夏の冷涼な霧(※)に包まれ、生き生きと輝く苔を抹茶やハーブで表現している。清涼感あふれるオリジナルドリンクとともに、奥入瀬渓流の苔の魅力を存分に味わえる。※ヤマセ:6月から8月の間、東北に吹き込む冷たい湿気を多く含んだ海霧のこと。■奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート住所:青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231期間:2025年6月1日〜8月31日(日)時間:14時〜15時(要予約)料金:2530円■3.星のや軽井沢「信州吟醸パフェ」【宿泊者限定】オリジナルの日本酒と、栗やシャインマスカットなど信州ならではの秋の味覚が楽しめるパフェ。日本酒ゼリーや吟醸アイス、酒粕カステラで日本酒の多彩な味わいを表現。さらに、クルミと酒粕のソースで味の変化を楽しめる。また、佐久地域の13酒蔵から厳選した日本酒とのペアリングも用意されていて、紅葉に染まる棚田ラウンジで信州の秋を心ゆくまで堪能できる。■星のや軽井沢住所:長野県軽井沢町星野期間:2025年9月1日(月)〜11月30日(日)時間:14時〜15時(要予約)料金:5500円(サービス料込)■旅先でめぐり合う、今だけの味。フルーツをふんだんに使用した「旬」パフェ■4.バンタカフェ「まーさん!パティシエバスケット」【日帰り利用OK】マンゴーとパイナップルのジェラートに、ごろごろとしたフルーツと、クッキーやクリームのトッピング、フルーツソースがそろうパフェ作りキットが登場。オリジナルシールでカップにデコレーションができ、付属のコック帽とコックタイを身に付けて、パティシエ気分を味わえる。キットはバスケットに詰めて提供されるため、水平線を臨む高台や岩陰などバンタカフェの好きな場所で、パフェ作りが楽しめる。■バンタカフェ by 星野リゾート住所:沖縄県中頭郡読谷村儀間560期間:2025年7月25日(金)〜9月30日(火)時間:10時〜日の入り後1時間(要予約)料金:3500円■5.OMO7高知「シトラスパフェ」【日帰り利用OK】夏はコナツ、冬はブンタンなど、高知ならではの季節の柑橘(かんきつ)を主役に仕立てられたパフェ。緑茶ゼリーやローズマリーが香るクランブル、ホワイトチョコなどを重ね合わせ、さまざまな食感が楽しめる。■OMO7高知 by 星野リゾート住所:高知県高知市九反田9-15期間:通年時間:10時〜22時料金:1000円■6.星のや富士「グラマラス葡萄ステイ」のデザートパフェ【宿泊者限定】ブドウの名産地・山梨で、農園での収穫体験からワイナリー、ビネガー醸造所見学まで楽しむ滞在プログラムを実施。自分で収穫した旬のブドウを、星のや富士のシェフがランチのデザートとして目の前でオリジナルパフェに仕上げてくれる。自分の手で選んだ果実が、特別な思い出のひと皿に生まれ変わる。■星のや富士住所:山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408期間:2025年9月1日(月)〜30日(火)時間:2泊3日の滞在プログラム(要予約)料金:1人6万5000円(サービス料込)※宿泊料別■街の魅力が詰まった「ご近所さん」とのコラボパフェ■7.OMO5小樽「目覚めのフロマージュパルフェ」【日帰り利用OK】ご近所さん「小樽洋菓子舗LeTAO」と宿泊者限定の朝パフェを共同開発。ヨーグルトや発酵食材、スーパーフルーツ「ハスカップ」のソルベなど、さわやかな味わいに、LeTAOオリジナルの濃厚なフロマージュクリームを合わせた。堺町通り商店街にある「ルタオパトス」の専用スペースで、歴史的建造物が並ぶ小樽の街を眺めながら、優雅な朝のひとときを楽しめる。■OMO5小樽 by 星野リゾート住所:北海道小樽市色内1-6-31期間:通年時間:10時〜12時料金:1650円■8.OMO5沖縄那覇「OMOトロピカルパフェ」【日帰り利用OK】黒糖プリンをベースに、マンゴーやバナナ、ご近所さん「食堂faidama」特製のグラノーラを使った、沖縄らしいパフェ。店主夫婦が島の食材を使って手作りしたグラノーラのザクザクとした食感が、南国フルーツの甘みを引き立てる。■OMO5沖縄那覇 by 星野リゾート場所:沖縄県那覇市松山1-3-16期間:通年時間:10時〜23時料金:1000円■やっぱり外せない!1日の贅沢な締めくくりに楽しむ夜パフェ■9.OMO5函館「チーズケーキパフェ」【日帰り利用OK】チーズケーキ、クリームチーズ、チーズアイス、パルメザンと、多彩なチーズの味わいを詰め込んだ、濃厚な夜パフェ。チーズの濃厚な味わいを、甘酸っぱいハスカップジャムが引き締める。ザクザクとした食感のメレンゲもアクセントになった、満足感のあるひと品。■OMO5函館 by 星野リゾート住所:北海道函館市若松町24-1期間:通年※2025年8月12日(火)提供終了予定時間:15時〜22時30分料金:1200円■10.OMO7旭川「苺とフレッシュクリームのパフェ」【日帰り利用OK】旭川の街歩きを楽しんだあとに味わいたい、まるでケーキのような夜パフェ。いちご、カスタード、レモンゼリーを重ね合わせ、ショートケーキをイメージしたひと品。さらに、サワーヨーグルトとストロベリーの2種のアイスをトッピングし、見た目もかわいらしいオリジナルパフェに仕上がっている。■OMO7旭川 by 星野リゾート住所:北海道旭川市6条通9期間:通年時間:17時〜22時料金:1500円今回の企画について星野リゾートの担当者は、「それぞれの施設が考案した個性あふれるパフェをぜひ味わってください。星のやと奥入瀬渓流ホテルの苔パフェは宿泊者限定ですが、OMO、バンタカフェ、トマム『hal』はすべて日帰り利用可能です。ぜひお気軽にご利用ください」とアピール。自分へのご褒美に、旅先での思い出をさらに彩る、星野リゾートならではの特別なパフェを味わってみてはいかが?※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。