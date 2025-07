動画配信サービス「U-NEXT」で、ドラマ『ピースメイカー シーズン2』が、米国本国と同じく8月22日より、独占配信される。本作は、2021年公開の映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結”』に初登場した“過激派ヒーロー”、ピースメイカー(演:ジョン・シナ)を主人公とするスピンオフシリーズの最新作。製作総指揮には、同映画や公開中の映画『スーパーマン』などを手がけてきた名監督ジェームズ・ガンが名を連ねている。

22年に配信されたシーズン1では、“スターフィッシュ計画”で重傷を負ったピースメイカーが復活し、「バタフライ計画」と呼ばれる新たなミッションに挑む姿が描かれた。無慈悲な殺人兵器としての一面と、仲間たちと「真の平和」に向き合う葛藤を、笑いとアクション、そして思わぬ感動とともに描き出した。シーズン2では、タスクフォースX解散後のピースメイカーと、イレブン・ストリート・キッズのその後が描かれる。さらに、映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結”』でピースメイカーが殺害したリック・フラッグの父親、リック・フラッグ・シニアが登場し、物語は波乱の展開を迎える。公開されたティザー映像には、映画『スーパーマン』に登場するホークガールとグリーン・ランタンの姿も登場。映画とドラマが世界観を共有するDCユニバースの展開に、SNSを中心にファンの期待が一段と高まっている。シリーズの今後の発展を占う注目作、『ピースメイカー シーズン2』は、8月22日に第1話が配信され、以降毎週金曜に最新話を配信(全8話)。DCユニバースの新たな一幕に、要注目だ。■キャスト:ピースメイカー/クリストファー・スミス役:ジョン・シナレオタ・アデバヨ役:ダニエル・ブルックスエミリア・ハーコート役:ジェニファー・ホランドビジランテ/エイドリアン・チェイス役:フレディ・ストローマジョン・エコノモス役:スティーヴ・エイジーオーガスト・“オーギー”・スミス役:ロバート・パトリックリック・フラッグ・Sr.役:フランク・グリロ役名未発表:デヴィッド・デンマンサーシャ・ボルドー役:ソル・ロドリゲスラングストン・フルーリー役:ティム・メドウス(C)2025 Warner Bros. Entertainment Inc. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc. PEACEMAKER and all related characters and elements are copyrights and trademarks of DC. All Rights Reserved.