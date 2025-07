「飯田商店」の店主・飯田将太さんの監修による新メニュー

デニーズは2025年7月9日より、ラーメン店「飯田商店」の店主・飯田将太さんの監修による新メニュー「担々麺Neo 分離の魔力〜際立つスパイス」を期間限定で販売中。本商品は、デニーズの担々麺に飯田さん独自のエッセンスを加えた温かい1杯で、タレ・ゴマ・ラー油を意図的に分離させている。それぞれの食材の香りや味わいを際立たせることで、スパイスやラー油の香りがいっそう際立ち、食べ進めるごとに味の変化が楽しむことができる。

酸と辛みのバランスが絶妙!「担々麺Neo 分離の魔力〜際立つスパイス」(単品1496円)

「担々麺Neo 分離の魔力〜際立つスパイス」飯田店主おすすめセット わたしだけの中華まん〜free style+ミニごはん(2321円)

「オリエンタル冷やし豆乳担々麺〜The answer to Asian noodle〜」(単品1496円)

「オリエンタル冷やし豆乳担々麺〜The answer to Asian noodle〜」飯田店主おすすめセット エスニック唐揚げ 超ライム+ミニごはんまたはパオズ(2321円)

「エスニック唐揚げ 超ライム」(660円)

「わたしだけの中華まん〜free style」(660円)

【写真】「Denny’s×飯田商店 ロゴ入りオリジナル丼」

「飯田商店」飯田将太さん

酸味と辛みのバランスにもこだわっており、担々麺本来の旨みを最大限に引き出している。暑さで食欲が減退しやすい夏場においても、その熱さと辛さが食欲を刺激する。ひと口ごとに広がる豊かな風味と余韻が、「分離の魔力」を感じさせる1杯だ。また、5月21日より販売中の「オリエンタル冷やし豆乳担々麺〜The answer to Asian noodle〜」も、昨年販売した冷やし豆乳担々麺をアップデートした逸品であり、どちらのメニューも飯田さんのこだわりが随所に感じられる。■「担々麺Neo 分離の魔力〜際立つスパイス」概要酸と辛みのバランスにこだわり、担々麺の旨味を最大限に引き出したひと品。ミルキーなココナッツチキンがスープとの相性が抜群でエキゾチックな風味を楽しめる。花椒(かしょう)やラー油で香りをたたせているほか、食べる所によって異なる味わいで、それぞれの異世界が楽しめるデニーズでしか味わえないこだわりの1杯。<価格>単品:1496円ミニごはんまたはパオズ付き:1661円飯田店主おすすめセット:2321円<わたしだけの中華まん〜free style+ミニごはん>■「オリエンタル冷やし豆乳担々麺〜The answer to Asian noodle〜」概要2024年に販売したまろやかな豆乳仕立てのスープと、味覚を刺激する花椒の香りが生み出す渾身の1杯がさらに進化。今年は香り豊かな海老のフリットや揚げ白玉、ナッツの配合変更により、よりエスニックな仕上がりとなっている。<価格>単品:1496円ミニごはんまたはパオズ付き:1661円飯田店主おすすめセット:2321円<エスニック唐揚げ 超ライム+ミニごはんまたはパオズ>■セットメニュー概要■「エスニック唐揚げ 超ライム」(660円)ライムとナンプラーのソースをかけた唐揚げに赤玉ねぎやパプリカ、ミニトマトを添え、さわやかな香りとジューシーな食感を提供する。■「わたしだけの中華まん〜free style」(660円)特製の甘酸っぱいソースでチキンと野菜を和えたひと品。パオズにサラダをはさんで食べるのはもちろん、担々麺のスープや肉みそ、チキンをはさんでもおいしい。担々麺とのセットがおすすめ。■食べれば食べるほど当選確率がアップ!キャンペーン情報飯田商店店主監修メニューの販売期間中、対象メニューを2回以上注文すると「Denny’s×飯田商店 ロゴ入りオリジナル丼」が抽選で50人に当たるキャンペーンを開催中。応募には、デニーズアプリ会員登録、注文時の会員バーコード提示、アプリ専用ページからの応募が必要。<応募期間>2025年5月21日〜8月19日(火)まで<対象メニュー>・飯田店主おすすめセット・ミニごはんまたはパオズつきセット・オリエンタル冷やし豆乳担々麺〜The answer to Asian noodle〜・担々麺Neo 分離の魔力〜際立つスパイス<応募条件>・デニーズ公式アプリの会員登録・対象メニューを2回以上注文・会計時にアプリの会員バーコードを提示・期間内に、デニーズアプリ専用ページから応募■「飯田商店」店主、飯田将太さんからのコメント飯田商店店主の飯田将太です。「担々麺 Neo 分離の魔力〜際立つスパイス」は、メニュー名の通りにまろやかなゴマスープと、本格的な辛さが特徴のラー油が意図的に分離され、口にする場所や順番で味わいが変化していくのが特徴です。キレがあり、鼻に抜けるスパイスや酸味をまず感じてください。食べ進めるうちにゴマやチーマージャンが溶け出してきて“担々麺”を味わえ、分離していたものがだんだんひとつになっていきます。ビールとの組み合わせもおすすめです。ぜひこの本格的な味わいを体験ください。今回の企画について担当者に話を聞いてみた。ーー今回の企画の狙いは?著名なシェフの監修メニューを通じて、お客様に新しい食体験と価値を提供したいと思い企画しました。主に20代から50代の方をターゲットとしています。ーー今回の企画のイチオシは?飯田商店監修メニューの提供は今回が3度目です。目玉は温・冷2種類の飯田商店監修の担々麺メニューを楽しめることです。2024年も登場した冷やし豆乳担々麺は更に進化して登場します。さらに温かい担々麺は今回が初登場です。おすすめセットとご一緒にぜひお楽しみください。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?デニーズ×飯田商店監修担々麺は、暑さから食欲が落ちるこれからの季節にぴったりのデニーズでしか味わえない限定商品です。2025年の夏はデニーズの人気メニューの担々麺と、飯田商店監修の温・冷担々麺の合計3種類の担々麺がお楽しみいただけますので、全国のデニーズ店舗にてぜひご賞味ください。※本記事に掲載されている画像はイメージ※掲載メニューやサービスは、予告なく変更、終了する場合ありこの夏は、ひと口ごとに広がるスパイスの魔力と、涼やかな豆乳スープの奥深い味わいを、ぜひデニーズで体感してみてはいかがだろうか。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。