2025年7月18日から20日にかけて開催中のインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」。会期2日目の19日、優れたインディーゲームを表彰する「BitSummitアワード」6部門とスポンサー賞、メディアパートナー賞が選出されました。来場者からの投票で決定するポピュラーセレクション賞とビットキッズアワードは最終日の20日に発表されます。

大賞は「Ratatan」

VERMILLION GATE / 朱色賞<大賞>

「BitSummit the 13th」の出展作品の中で、最も優秀な作品に贈られる賞

『Ratatan』 - Ratata Arts

審査員コメント

2023年の「Bitsummit Let’s GO!!」で宣言したクラウドファンディングで大きな支持を獲得し、それから、2025年のリリースを目指して「BitSummit the 13th」で披露されるという一連のストーリーが素晴らしいです。SONYの元で開発された『パタポン』が秘めていたインディースピリットが、長い時を経て現代に復活するという流れは、インディー業界にも大きな影響を与える作品になると感じます。ローグライクとリズムゲームの要素を融合したシステムも、プロダクトとして完成度がとても高いものになっています。

ノミネート作品

『Cairn』 - The Game Bakers

『Electro Bop Boxing League』 - Developer Dob

『Hauntii』 - Moonloop Games

『MotionRec』 - HANDSUM

『ODDADA』 - Sven Ahlgrimm

『Ratatan』 - Ratata Arts

『Tournamentris』 - Studio ZeF

INTERNATIONAL AWARD / インターナショナルアワード賞

海外からの作品の中で優秀な作品に贈られる賞

『A Week in the Life of Asocial Giraffe』 - Quail Button

審査員コメント

このゲームのユーモアは本当に秀逸で、「誰とも話したくない」という不安や気まずさを見事に描いています。その感情をキリンに投影することで、より共感しやすくなり、プレイしていて楽しかったです。キリンは静かに日々を過ごしたいだけなのに、誰もその気持ちに気づかずにどんどん話しかけられるという設定も面白く、現実でも他人の事情に気づけないことがあるのでは……と考えさせられました。自分の殻にこもる感覚と、周囲からの善意とのギャップが、ユーモアと共に伝わってきてとても印象的でした。

INNOVATIVE OUTLAW AWARD / 革新的反骨心賞

技術、アイデアなど革新的な作品に贈られる賞

『Flip Panic!』 - 株式会社ソフトウェアコントロール

審査員コメント

16×16の256個のボタンを使った30秒の陣取りゲームというアイデアが、見てるだけでも非常に面白かったです。ルールはシンプルながら逆転要素もあり、ついつい夢中になれる作品です。

EXCELLENCE IN GAME DESIGN / ゲームデザイン最優秀賞

優秀なゲームデザインの作品に贈られる賞

『Tournamentris』 - Studio ZeF

審査員コメント

誰が遊んでもよくできていると思えそうなデザインです。独自のルールを構築しつつ、それをわかりやすく伝えるのはとても難しいことですが、見事にカジュアルゲームとして落とし込んでいます。さらに、全体的にミニマルな体験を作ろうとしていて、完成までに相当な調整をしたことが感じ取れました。

VISUAL EXCELLENCE AWARD / ビジュアルデザイン最優秀賞

優秀なビジュアルの作品に贈られる賞

『Dreams of Another』 - Q-Games

審査員コメント

夢はひとりで見るもので、ひとに見られてはいけないもの。現代社会はこの技術を封印した。なぜ?現実というフレームを、余裕で超えてしまうから。ゲームが、これを解放していく。あぶない、あぶない。だからこそ、抗えない。これが、ビデオゲームの原点のひとつだ。

EXCELLENCE IN SOUND DESIGN / オーディオデザイン最優秀賞

優秀なサウンドの作品に贈られる賞

『Electro Bop Boxing League』 - Developer Dob

審査員コメント

レトロな世界観をしっかりと表現したレベルの高い音楽で、細かな音作りにもこだわっていると感じます。シンプルでありながらロボットの動きと合った気持ちよさもあり、ゲーム音楽にはあまり取り入れられていないジャンルの音楽を溶け込ませているところが新鮮に感じました。

その他各賞

スポンサー賞

PlayStation賞:『LOVE ETERNAL』



ID@Xbox賞:『A Tiny Wander』



ゲームクリエイター甲子園賞:『YaoyoroZoo』



メディアパートナー賞

ファミ通賞:『HAUNTED STREAMER』



電撃オンライン賞:『Alabaster Dawn』



ガジェット通信賞:『愛よさらば』



Game*Spark賞:『Dreams of Another』



IGN JAPAN賞:『Henry Halfhead』



4Gamer.net賞:『Never’s End』



VGC賞:『Digital Exorcist』



ゲームメーカーズ賞:『Fantasketch』



BitSummit GAME JAM AWARD

受賞作品:『ドリームメーデー/Dream Mayday』