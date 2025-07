大阪で真夏の「どーなつまつり!」が開催。全国の人気ショップが大集結するからドーナツ好きは行かなくちゃ！

大阪・阪神梅田本店で「DONUTS SUMMER どーなつまつり!」が7月30日(水)からスタート。55周年を迎えた「 ミスタードーナツ 」をはじめ、全国各地の人気ドーナツ店が大集結しますよ。全国の人気ドーナツが集結、夏の「どーなつまつり!」大ブーム真っ只中のドーナツは、ふわっと、サクッと、とろける〜など、さまざまなバリエーションも楽しみですよね。阪神梅田本店の「DONUTS SUMMER どーなつまつり!」には、懐かしい味わいから、素材や製法にこだわったトレンドドーナツまでが集結!

前半、後半で異なるショップもお目見えします。レジェンド「ミスド」の特別展示も楽しみ会場には2025年に55周年を迎えた「ミスタードーナツ」も特別出展。大阪から日本全国に新しい“ドーナツ文化”を広げた「ミスド」の歴史をたどる展示をはじめ、懐かしいグッズやパッケージもお目見えします。ポン・デ・リング、オールドファッション(各税込172円)、エンゼルクリーム(税込183円)など、人気ドーナツも販売されますよ。会期中ずっと楽しめる、全国の人気ショップ神戸を代表する「BRUN」は、懐かしくも新しい揚げドーナツが人気のお店です。プレーン(税込231円)、シュガー(税込241円)、キナコ(税込261円)鳥取発の生ドーナツ専門店「TRUFFLE DONUT」は、かぼちゃがおいしさのヒミツの行列ができる人気店。注文を受けてから揚げるできたてドーナツもお目見えします。できたてトリュフプレーン(税込320円)、ホイップ(税込300円)、チョコレート(税込450円)2021年オープンの神戸「THE CITY DONUTS AND COFFEE」は、海外のような気分が楽しめるドーナツがラインナップ。THIS IS IT(税込410円)、MAPLE BACON(税込442円)、COOKIES & CREAM(税込475円)福岡のドーナツと焼き菓子のお店「ON SUGAR」は、ふわもち食感のドーナツだけでなく、オリジナルTシャツなど限定グッズも販売。マラサダドーナツ:カスタード(税込451円)、白桃×ジャスミンティー(税込501円)北海道「笑mina Donuts」は水を一滴も使わず、北海道産の素材を練りあげて作る、ふわふわ&しっとり食感の生地が楽しめちゃう。北海道生ドーナツ各種(各税込432円)前半限定、各地の愛されドーナツがやってくる7月30日(水)〜8月5日(火)の前半には地元で愛されるドーナツがお目見えします。地域の人たちで立ち上げた、神奈川「ミサキドーナツ」は丁寧に成型して短時間で揚げた、ふわふわしっとり食感。レモンクリームチーズ、イチゴミルクチョコ、ピスタチオ(各税込401円)素朴な味わいが魅力の京都「loose kyoto」にはイベント限定ドーナツも登場。“今まで味わったことがないような食感”のサクサク生地が楽しめるそうですよ。プレーンドーナツ(税込251円)、カスタードドーナツ(税込381円)イベント限定:オールドファッション(税込251円)、チョコファッション(税込381円)後半限定、個性派ドーナツも待ちきれない8月6日(水)からの後半には、こだわりの味が続々登場。名古屋「CREMA PALETTE」は、たっぷり詰まったなめらかクリームが自慢。クリームとの相性を考えた、とろける食感の生地もお楽しみに。クリームドーナツ:カスタード、ショコラ、マスカルポーネ(各税込381円)東京「DUMBO Doughnuts and Coffee」は、ボリューミーな見た目とやさしい甘さのNYスタイルの個性派ドーナツ。自家製生地はサクッ、モチッの食感が特長なのだとか。フランボワーズ(税込501円)など大阪・米粉チュロス専門店「PARA」には外はカリカリ、中はモチモチ、甘さ控えめチュロスがラインナップ。映えるデコチュロスはちょっとした手土産に◎オリジナルチュロス(各税込330円)、デコチュロス(各税込390円)全国の人気店が集結する、ドーナツ好きにはたまらないラインナップ。大阪エリア人はもちろん、期間中に大阪へ行く人もチェックしてみてはいかがでしょう。■「DONUTS SUMMER どーなつまつり!」開催概要場所:阪神梅田本店 1階 食祭テラス期間:7月30日(水)〜8月11日(月・祝)食祭テラス公式サイトhttps://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html参照元:株式会社阪急阪神百貨店 プレスリリース