¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤µ¤ì¤ë¡×¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬º¾µ½¤Î°ìÂçµòÅÀ¤Ë¡ÄÃæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬µí¼ª¤ë¡È±à¶è¡É¤Î¶²ÉÝ
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÂçº¾µ½µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ø¿¦¤ÈÉåÇÔÀ¯¼£¤¬Ì¢±ä¤ëÆ±¹ñ¤ÎÅÚ¾í¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇµÞ·ã¤Ë¼£°Â¤ò°²½¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÌ·Àè¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¾õ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡ËüÃ±°Ì¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤¬Áã¿©¤¦Ä¶Âç·¿ÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤¬ÅÀºß
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎËÌÀ¾Éô¡¢¥¿¥¤¤È¤Î¹ñ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ï¸µÍè¡¢¥«¥¸¥Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³¹¤À¡£Åìµþ¤«¤éÌó4500Ò¤âÎ¥¤ì¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬29¿Í¤â¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ÂÅÄÊö½Ó»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊá¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¡Ø¶â²Ï±à¶è¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±à¶è¡Ê¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤È¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ï¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ò»Ø¤¹Ãæ¹ñ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾¤¸¤Æ¡ÈÂç·¿º¾µ½µòÅÀ¡É¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ö¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î±à¶è¤â¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÆþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¡¢¹â¤¤Ê½¤äÍ»ÉÅ´Àþ¤Ê¤É¤Ç¡È³°¤ÎÀ¤³¦¡É¤È¤Ï³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡×
¢¡Ë¡¤â¥â¥é¥ë¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¶è²è¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÃÏ²¼¶ä¹Ô¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ëA¤Ï¡¢±à¶è¤ÎÆâ¾ð¤ËÌÀ¤ë¤¤°ì¿Í¤À¡£Ãæ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÅÙ±à¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÏË×¼ý¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇµÙ¤ß¤Ê¤¯º¾µ½¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤é¤ì¡¢À®ÀÓ¤¬°¤±¤ì¤Ð¹éÌä¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¤Î»ö¾ð¤Ï¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ãæ¹ñÀ½ºî¤Î±Ç²è¡ØNo More Bets¡Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ½·è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¡Êº¾µ½¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡×
¢¡Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤ºâÈ¶¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë
¡¡±à¶è¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸øÁ³¤Î»ö¼Â¤À¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¸½ÃÏ·Ù»¡¤ä·³¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯ÉÜ¹â´±¤Þ¤Ç¤òÊú¤¹þ¤ßÈÈºá¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤òÁÈÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÌäÂê¤Îº¬¤Ï¿¼¤¤¡£
¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤ëÍ×¿Í¤¬¡¢Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÂçÊª·ÐºÑ¿Í¤È°ì½ï¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤¿¤È¤«¡£¼óÁê¤Î¿ÆÀÌ¤¬ÉÔÀµ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤«¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬¹ñ¤°¤ë¤ß¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¤â¤Ï¤äÄêÀâ¤Ç¤¹¡£Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤ÎºâÈ¶¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤«¤éÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ±à¶è¤ò·úÀß¤·¡¢KTV¡ÊÏ¢¤ì½Ð¤·¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡Ë¤ä¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÉÕÂÓ»ÜÀß¤ò³È½¼¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿Íº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤ÊÄí¾ì¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç²Ô¤®¤¿¤¤Ãæ¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿Íºà¤ò¶¡µë¤¹¤ëÇÉ¸¯¶È¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢Ãæ²Ú¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î²¼ÀÁ¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦A¡Ë
¢¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤¬¡ÖÃæ²Ú·Ï°ì¶¯¡×¤ÎÍýÍ³
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥é¥ª¥¹¤Ê¤É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½½¸ÃÄ¤¬º¬¾ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÃæ²Ú·Ï°ì¶¯¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö±ø¿¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÅÚ¾í¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀè¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢»º¶È¤Î¹½Â¤Åª¤Ë¤âÃæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¤ÇÁ÷¶â¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦A¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÊ¡·ú¾Ê½Ð¿È¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ëµ¢²½¤·¡¢·úÀß¤ä¥«¥¸¥Î¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÇÂçÌÙ¤±¡£º£¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë»Ù¼Ò¤ò»ý¤ÄºâÈ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛÁØ¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ëÂç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎÄÌ¿®¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ¼«Á³¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ´ºº¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¤½¤ì¤¬¡È¶Ú¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤ÐÃ¡¤¡¢»þ¤Ë¤Ï»¦³²¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÆÈÀê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¸å¤Ë¤ÏÅìËÌ¤ä¿¼圳¤Ê¤É¤«¤é¤âÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ5¡Á6¤ÎµðÂç½¸ÃÄ¤¬¥·¥¢¥Ì¡¼¥¯¥Ó¥ë¤ä¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹Ù³°¤ÇÁ´À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±ø¿¦¤ÈÉåÇÔÀ¯¼£¤¬Ì¢±ä¤ëÆ±¹ñ¤ÎÅÚ¾í¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇµÞ·ã¤Ë¼£°Â¤ò°²½¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÌ·Àè¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¾õ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡ËüÃ±°Ì¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤¬Áã¿©¤¦Ä¶Âç·¿ÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤¬ÅÀºß
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎËÌÀ¾Éô¡¢¥¿¥¤¤È¤Î¹ñ¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ï¸µÍè¡¢¥«¥¸¥Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³¹¤À¡£Åìµþ¤«¤éÌó4500Ò¤âÎ¥¤ì¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬29¿Í¤â¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊá¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¡Ø¶â²Ï±à¶è¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±à¶è¡Ê¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤È¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ï¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ò»Ø¤¹Ãæ¹ñ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾¤¸¤Æ¡ÈÂç·¿º¾µ½µòÅÀ¡É¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·úÊª¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ö¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î±à¶è¤â¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÆþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¡¢¹â¤¤Ê½¤äÍ»ÉÅ´Àþ¤Ê¤É¤Ç¡È³°¤ÎÀ¤³¦¡É¤È¤Ï³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡×
¢¡Ë¡¤â¥â¥é¥ë¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¶è²è¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤ë
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÃÏ²¼¶ä¹Ô¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ëA¤Ï¡¢±à¶è¤ÎÆâ¾ð¤ËÌÀ¤ë¤¤°ì¿Í¤À¡£Ãæ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÅÙ±à¶è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÏË×¼ý¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇµÙ¤ß¤Ê¤¯º¾µ½¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤é¤ì¡¢À®ÀÓ¤¬°¤±¤ì¤Ð¹éÌä¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¤Î»ö¾ð¤Ï¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ãæ¹ñÀ½ºî¤Î±Ç²è¡ØNo More Bets¡Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ½·è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¡Êº¾µ½¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡×
¢¡Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤ºâÈ¶¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë
¡¡±à¶è¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ëº¬¤òÄ¥¤Ã¤¿Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸øÁ³¤Î»ö¼Â¤À¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¸½ÃÏ·Ù»¡¤ä·³¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯ÉÜ¹â´±¤Þ¤Ç¤òÊú¤¹þ¤ßÈÈºá¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤òÁÈÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÌäÂê¤Îº¬¤Ï¿¼¤¤¡£
¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤ëÍ×¿Í¤¬¡¢Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÂçÊª·ÐºÑ¿Í¤È°ì½ï¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤¿¤È¤«¡£¼óÁê¤Î¿ÆÀÌ¤¬ÉÔÀµ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤«¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬¹ñ¤°¤ë¤ß¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¤â¤Ï¤äÄêÀâ¤Ç¤¹¡£Ãæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤ÎºâÈ¶¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤«¤éÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ±à¶è¤ò·úÀß¤·¡¢KTV¡ÊÏ¢¤ì½Ð¤·¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡Ë¤ä¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÉÕÂÓ»ÜÀß¤ò³È½¼¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿Íº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤ÊÄí¾ì¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç²Ô¤®¤¿¤¤Ãæ¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿Íºà¤ò¶¡µë¤¹¤ëÇÉ¸¯¶È¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢Ãæ²Ú¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î²¼ÀÁ¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦A¡Ë
¢¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤¬¡ÖÃæ²Ú·Ï°ì¶¯¡×¤ÎÍýÍ³
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥é¥ª¥¹¤Ê¤É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½½¸ÃÄ¤¬º¬¾ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÃæ²Ú·Ï°ì¶¯¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö±ø¿¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÅÚ¾í¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀè¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢»º¶È¤Î¹½Â¤Åª¤Ë¤âÃæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¤ÇÁ÷¶â¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦A¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÊ¡·ú¾Ê½Ð¿È¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ëµ¢²½¤·¡¢·úÀß¤ä¥«¥¸¥Î¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÇÂçÌÙ¤±¡£º£¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë»Ù¼Ò¤ò»ý¤ÄºâÈ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛÁØ¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ëÂç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎÄÌ¿®¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ¼«Á³¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ´ºº¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¤½¤ì¤¬¡È¶Ú¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¤ÐÃ¡¤¡¢»þ¤Ë¤Ï»¦³²¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃæ²Ú·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÆÈÀê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¸å¤Ë¤ÏÅìËÌ¤ä¿¼圳¤Ê¤É¤«¤é¤âÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ5¡Á6¤ÎµðÂç½¸ÃÄ¤¬¥·¥¢¥Ì¡¼¥¯¥Ó¥ë¤ä¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¹Ù³°¤ÇÁ´À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×