「PIXPRO FZ55」連続首位！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/7/20
「BCNランキング」2025年7月7日〜13日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
3位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
5位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
6位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
7位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
8位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
9位 instax WIDE Evo
instax WIDE Evo（富士フイルム）
10位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
3位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 PIXPRO C1 ブラウン
5位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
6位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
7位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
8位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
9位 instax WIDE Evo
instax WIDE Evo（富士フイルム）
10位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。