クリス・ヘムズワース、家族でプレミアに来場　双子の息子もドレスアップ

『マイティ・ソー』などで知られるクリス・ヘムズワースが、妻エルサ・パタキーや双子の息子、サシャとトリスタンらと一緒にレッドカーペットに登場した。Peopleによると、この度ロンドンでクリスのドキュメンタリー『Limitless:Live Better Now(原題)』のプレミアが開催され、クリスがエルサと11歳のサシャとトリスタン、両親クレイグとレオニー、弟リアムと、その恋人ガブリエラ・ブルックスと一緒に来場したそう。

この日クリスは、青いスーツに白いインナーとスニーカーを合わせ、ダークブルーのスカーフをプラスしたシックなスタイル。エルサはシルバーのミニドレス姿で、美脚を披露し、息子たちも、それぞれタキシードとスーツに身を包み、白いスニーカーを合わせた。2010年にエルサと結婚したクリスは、双子の息子に加え、13歳の娘インディア・ローズをもうけている。3人とも、クリスが出演した『ソー:ラブ&サンダー』(2022)や『マッドマックス:フュリオサ』(2024)にカメオ出演しており、日本ではディズニープラスで配信となったドキュメンタリー『リミットレス with クリス・ヘムズワース』にも登場した。この度お披露目された『Limitless:Live Better Now』は、『リミットレス with クリス・ヘムズワース』の第2弾。シーズン1では、クリスにアルツハイマー型認知症の発症リスクが高いことが分かり、俳優業の一時休業を決意するきっかけとなった。The Hollywood Reporterによると、クリスは今シーズンも、前回に続き、より健康的に長生きする方法を見つけるという使命に挑む。凍てつくアルプスで、高さ182mのクライミングに挑戦するほか、韓国軍特殊部隊の訓練に参加し、ドラムを練習してエド・シーランのコンサートで演奏するなどするそうだ。