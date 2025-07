「excuse my French」の意味は？「私のフランス語を許して」ってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「(汚い言葉を使ってしまって)すみません」でした!

これは、会話のなかで「汚い言葉」や「不適切な言葉」を使った後に、その言葉を軽く謝るために使われるフレーズです。

元々はイギリスで、フランス語を理解する社会的地位のない人と話すとき、フランス語の単語をうっかり使ってしまった場合に用いられていたそう。

「I really don't like that guy. Excuse my French, but he's a total jerk.」

(あの男が本当に嫌いです。すみませんが、あいつは本当に嫌な奴です)