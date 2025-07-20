20Æü¤â²Æ¶õ¤ÈÌÔ½ë¡¡¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Î14ÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½
º£Æü20Æü¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆüÍ½ÁÛ¡£14ÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¡£½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î³°½Ð¤òÈò¤±¤ë¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Æ¶õÂ³¤¯¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÂç±«¤Î½ê¤â
º£Æü20Æü¤â¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°8»þ¸½ºß¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ê¤É°ìÉô¤Ç±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸á¸å¤Ï¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬Í¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë»³¤äÀî¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Æì¤Ï¡¢ËÜÅçÃÏÊý¤ÈÂçÅìÅçÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¥¶¥Ã¤È±«¤Î¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀèÅç½ôÅç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷6¹æ¤Ï²Æì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âµ¤°µ¤È¤Î´Ö¤ÇÉ÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÔ½ëÆüÂ³½Ð¡¡ÆâÎ¦¤ÏÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ
º£Æü20Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë30¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¡£33¡î¤«¤é35¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï33¡î¤È¡¢ºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤ä¶âÂô¤Ï35¡î¤È¡¢ÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÎ¦Éô¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢·§Ã«¤Ï37¡î¡¢¹ÃÉÜ¤äÊ¡Åç¤Ç36¡î¤È¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ä¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Î14ÉÜ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤ËÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£