¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤ËÈïÃÆ¸å¡Ö°ìÂ©¤¤¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¡ü µð¿Í 0 ¡Ý 4 ºå¿À ¡û
¡ã16²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ËÙÆâ¹±É×»á¤¬¡¢µð¿Í¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡0¡Ý0¤Î11²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Á¥Ç÷Âç²í¤¬¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âç»³ÍªÊå¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾®È¨ÎµÊ¿¤òº¸Èô¤Ç2¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¤¬¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÂå¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Î»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬½Ð¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Î®¤ì¤¬ºå¿À¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÂ©¤¤¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢É¬Í×¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤é¤ó»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£
¡¡Á¥Ç÷¤Ï¡¢Â³¤¯ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ËÅê¼ê¤¬¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÙÆâ»á¤Ï¡Öº£º¢½Ð¤Æ¤¤¿¤éÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤Í¡¢¾ìÌÌ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë