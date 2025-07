「7月20日」。今日は何の日でしょう?答えは「月面着陸の日」!1969年7月20日にアメリカの「アポロ11号」が人類初の月面着陸を成功させました。世界中で人々を熱狂させる有人宇宙飛行の歴史に迫ります。

人類初の月面着陸に世界中が熱狂

1969年7月20日(日本時間の21日早朝)、アメリカのアポロ11号が月面に着陸、人類が初めて月面に降り立ち、宇宙開発の歴史の新しい1ページを刻みました。

1969年7月16日にケネディー宇宙センターから打ち上げられたアポロ11号は、月周回軌道で司令船コロンビアから月着陸船イーグルが切り離されます。

ニール・アームストロング船長と操縦士のバズ・オルドリン氏が乗ったイーグルは無事月面に。司令船コロンビアにはマイケル・コリンズ氏が残り、米航空宇宙局(NASA)からの司令を受けながら2人をサポートしました。

7月21日にアームストロング船長が人類で初めて月面に降り立ちました。そのとき船長が地球に送った「一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ(That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.)」というメッセージは今でも有名です。

世界初、史上初の出来事に世界中が熱狂。「人間、初めて月を踏む」(読売新聞)という見出しをはじめ、日本の新聞各紙、TVニュースでも大々的に報道され、まだカラーテレビも珍しかった時代に人々がTVに釘付けになりました。

月面着陸の成功は、人類にとって大きな一歩となった(Photo by Adobe Stock)

各国での有人宇宙飛行の歴史

人間が初めて有人での宇宙飛行を成功させたのは、月面着陸から8年前の1961年でした。ソビエト連邦は、1961年4月12日にバイコヌール宇宙基地から、ユーリ・ガガーリン少佐を乗せた「ボストーク1号」を打ち上げました。世界初の有人人工衛星は、大気圏外を一周(約108分間)した後、地球へと帰ってきました。

この時にガガーリン氏が言ったとされる「地球は青かった」という言葉は、日本でも有名です。

その後も、アメリカとソ連が競い合うような形で有人宇宙飛行に関する研究や実験がいくつも行われていきました。1981年にはNASAのスペースシャトルによる飛行が始まり、日本でも宇宙実験への参加が検討されました。

日本初の宇宙飛行士の誕生

1983年〜1985年には、日本で初めての宇宙飛行士募集・選抜試験が行われ、毛利衛氏、内藤千秋氏、土井隆雄氏の3人が選抜されました。

1990年代からは、民間人として初めて宇宙に行った秋山豊寛氏や3度もの宇宙飛行を経験した野口聡一氏など多数の宇宙飛行士が日本でも誕生しました。

そして月面着陸から50年あまり、今では一般人でもお金を支払えば、宇宙へと旅ができる時代となりました。過去には「夢」や「幻想」だったものも、テクノロジーの発展とともにどんどん現実化されていくことでしょう。

古くから日本には、十五夜や十六夜など月を表現する美しい言葉や、天や先祖への感謝を込めて月を愛でるお月見の風習、また「月うさぎ」や「かぐや姫」など月を題材にしたおとぎ話がたくさんあります。今も昔も“月”という存在はロマンに溢れており、人々を惹きつけていたということが分かります。

気軽に宇宙に行き、間近で月を見られる時代が来たとしても、地球から見る月の美しさも忘れずにいたいですね。