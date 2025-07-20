¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤è¤ê¤â〝Æ¬¤Èµ¤»ý¤Á〞¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬Àè¡ª
〝¤Ê¤Ã¤ÁÀèÀ¸¡É¤³¤ÈÂçÃ«ÆàÀéÂå¤¬¡¢¥³ー¥Á¤ËÅ¾¿È¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î²þÂ¤¤ä¶¯²½°Ê¾å¤Ë¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¬¤È¿´¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤òËè·î·ÇºÜ¡ª
É÷ÂÐºö¤Ï¡Ö¡Ü¥Ô¥ó°ÌÃÖ¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¡ª
º£·î¤Ï¡ÈÉ÷¡É¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ä¾åµé¼Ô¤ÏÈùÉ÷¤Ç¤â¡ÖÉ÷ÆÉ¤ß¡×¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤ËÉ¬¤º¹Ô¤Ê¤¦¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£Ç¯¤Ï£²·î¤â¡¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î£³¡¢£´·î¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯»þµ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÉ÷¤Î¶¯¤µ¤ä¸þ¤¤Î³ÎÇ§¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É÷ÆÉ¤ß¤Ï¡¢¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£²ÂÇÌÜ°Ê¹ß¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¾õ¶·¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡ÈÈôµ÷Î¥¡É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¥°¥êー¥ó¥ª¥ó¤Ë¤ÏÁÀ¤Ã¤¿Èôµ÷Î¥¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÂÇ¤Ä¥¿¥Æ¤Îµ÷Î¥¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥êー¥ó¶á¤¯¤Î¼êÁ°¤È±ü¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥«ー¤ä£Ï£Â¤Ê¤É¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤æ«¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µ÷Î¥´¶¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÉ÷¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥©¥íー¤È¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥©¥íー¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈÖ¼ê¤ò²¼¤²¤ë¡¢¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÂÐºöË¡¡£¤Ç¤â¡¢¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤¦¤È¤¤Ï¡È¥Ô¥ó°ÌÃÖ¡É¤È¡È¥Üー¥ë¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¡É¤â·×»»¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥Õ¥©¥íー¤Ç¥Ô¥ó¤¬±ü¡×¤ÏÈÖ¼ê¤ò²¼¤²¤ÆÉ÷¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Ô¥ó¤Î¼êÁ°¤Î¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥ª¥ó¡£
¡Ö¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¥Ô¥ó¤¬¼êÁ°¡×¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¤ÇÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ö¤ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢Èô¤Ó¤¹¤®¤Æ¤â¥Ô¥ó¤Î±ü¤Î¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥ª¥ó¡¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Ï¹¶¤á¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¹¶¤á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤ÎÈ¿ÂÐ¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥íー¤Ç¥Ô¥ó¤¬¼êÁ°¡×¡Ö¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¥Ô¥ó¤¬±ü¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥íー¤À¤«¤éÈÖ¼ê¤ò²¼¤²¤¿¤±¤É¥Ô¥ó¤¬¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥°¥êー¥ó¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤À¤«¤éÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤±¤É¥°¥êー¥ó¤è¤ê¤â±ü¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹¶¤á¤Ë¤¯¤¤£²¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥°¥êー¥ó¤ò¹¤¯»È¤¨¤ë¥°¥êー¥ó¥»¥ó¥¿ーÁÀ¤¤¤¬ÆÀºö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ÷¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤È¡¢¤½¤Î¥Ô¥ó¤«¤é¤Î¼êÁ°¥¨¥Ã¥¸¤È±ü¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤âÂ¬¤Ã¤ÆÁÀ¤¤¤ÈÈÖ¼ê¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Å°Äì¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¡£ÀïÎ¬¤Ç¥°¥êー¥ó¥ª¥ó¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Î¥×¥ìー¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤É÷ÆÉ¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÃ«ÆàÀéÂå
¡ü¤ª¤ª¤¿¤Ë¡¦¤Ê¤Á¤è¡¿1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£05Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー2¾¡¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï¾Þ¶â¥·ー¥É¤ò³ÍÆÀ¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¥³ー¥Á¤ËÅ¾¿È¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ä¥×¥í¤ÎÍñ¤òÀºÎÏÅª¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£