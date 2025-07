サマーリーグでアピールに成功した河村勇輝がブルズと2ウェイ契約締結…NBA2シーズン目へ

シカゴ・ブルズは7月20日(現地時間19日)、日本代表の河村勇輝と2ウェイ契約を締結したことを発表。ジャミール・ヤングを解雇したという。

5月に24歳の誕生日を迎えた河村は、172センチ72キロのポイントガード。福岡第一高校在籍時に三遠ネオフェニックスでBリーグデビューを果たし、東海大学に進学後は横浜ビー・コルセアーズの特別指定選手としてプレーした。同大を中退し、プロ選手へ転向。2022-23シーズンにレギュラーシーズン最優秀選手賞(MVP)をはじめ、最優秀新人賞、ベストファイブに輝いた。

2024-25シーズンにメンフィス・グリズリーズとエグジビット10契約を結んだのち、2ウェイ契約を締結。Gリーグのメンフィス・ハッスルでプレーしつつ、田臥勇太(現宇都宮ブレックス)、渡邊雄太(現千葉ジェッツ)、八村塁(現ロサンゼルス・レイカーズ)に続き、日本人4人目のNBAデビューを飾った。シーズンを通じてNBAで通算22試合に出場。新シーズンに向けてブルズの一員として「NBA 2K26 SUMMER LEAGUE 2025」に参戦し、5試合で1試合平均10.2得点2.4リバウンド6.2アシスト2.2スティールの活躍を見せていた。

Yuki Kawamura put on a show tonight in Las Vegas:

🤩 20 points

🤩 10 assists

🤩 6-9 from downtown

🤩 6-11 from the floor pic.twitter.com/nHSLSvvZrG

- NBA (@NBA) July 19, 2025