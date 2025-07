自身の2度目の世界ツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』中のAdo。世界30都市以上、50万人超えの動員予定となり、日本人アーティストが実施したワールドツアーの中では過去最大級規模だという(画像:UNIVERSAL MUSIC JAPAN Ado - WORLD TOUR 2025 “Hibana”)

【写真】完全生産限定でリリースされるAdoのアナログレコード

サブスク型音楽サービスとして有名なSpotifyの今年上半期のランキングが発表され、Adoが「海外で最も再生された国内アーティスト」で初の1位に輝いた。

“覆面アーティスト”として知られるAdoだが、現在、昨年に続いて2度目のワールドツアー中だ。なぜAdoは海外を目指し、そして海外でも聴かれているのか? その背景から探ってみたい。

海外に目を向け始めた日本の音楽業界

「海外で最も再生された国内アーティスト」部門は、昨年まで4年連続でYOASOBIが1位だった。昨年2位だったAdoは、その牙城を崩したかたちである。海外での再生比率は約8割にも達しているという(『スポニチアネックス』、2025年7月9日付記事)。

これまで日本の流行歌は、昭和時代の歌謡曲から少し前のJ-POPまで、ほとんどが国内市場に向けたものだった。ところが特にここ数年、日本のアーティスト、ひいては音楽業界が海外に目を向けるようになっている。

日本のアーティストが海外公演を積極的に行うようになったのはそのひとつ。YOASOBI、藤井風といったところが代表格だろう。しかも、1度きりの公演などではなく、欧米やアジア、中南米など、世界各地を回る長期かつ大規模なものになりつつある。

音楽業界も、そうした流れをバックアップする体制を整え始めた。

今年から始まった音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN(MAJ)」。授賞式がNHKで生中継されたので見たという方もいるだろう。日本版グラミー賞を目指し、60以上の部門が設けられた。特徴的だったのは、海外で人気になったアーティストや楽曲を表彰する部門が多くあったことである。



(画像:MUSIC AWARDS JAPAN)

「Bling-Bang-Bang-Born」で最優秀楽曲賞を受賞したCreepy Nutsは、同曲でほかにも「Top Japanese Song in North America」「Top Japanese Song in Europe」など海外関連の部門で多数受賞。またYOASOBIの「アイドル」が「Top Global Hit from Japan」を受賞した。

おなじみの「日本レコード大賞」に代表されるように、従来の音楽賞は国内中心のものだった。それは、前述のように日本の流行歌の市場がそういうものだったからである。

一方、MAJは、「世界とつながり、音楽の未来を灯す」がコンセプト。「世界」という目標が明確に掲げられている。日本の音楽主要5団体が結束して主催していることからも、業界の力の入りようが伝わってくる。

XGの新たなグローバル戦略

ただ、変化の兆しはあるものの、日本のアーティストの海外における認知度はまだそこまで高くなっていない、という見方もあるだろう。日本に活動の拠点を置く限り、どうしても難しい面は残る。

ここで注目に値するのは、XGの存在である。

7人組ガールズグループであるXGは2022年にデビュー。全員日本人である。だが当初、日本での知名度はそれほど高くなかった。ずっと韓国に活動の拠点を置いているからである。

プロジェクトを運営するエイベックスは、最初から世界で活躍するグループを目指し、韓国で5年かけて育成、そしてデビューさせた。



“G-SHOCK”のグローバルアンバサダーに起用された「XG」(画像:カシオ計算機)

こうした手法を取った背景には、当然ながらK-POPが世界で成功したグループを複数輩出し、グローバル戦略のノウハウを確立していることがある。BTSやBLACKPINKなどを思い出せば、納得できるだろう。

XGも、音楽性の高さだけでなく「コーチェラ・フェスティバル」など有名な海外音楽フェスに出演して認知度を高め、一昨年全米ビルボードの「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティスト初の1位を獲得。

さらに大規模なワールドツアーをおこない、今年5月には初の東京ドーム公演を成功させた。最近は日本の大型音楽番組に出演することも増えた。

このように「日本で地盤を固めてから海外へ」ではなく、「最初から海外で」という成功例をXGが示したことは大きい。日本のアーティストにとっての選択肢がひとつ広がったと言えるからである。

Adoの海外志向とアニソン文化

Adoについては改めて説明する必要もないだろう。

メジャーデビューは2020年の「うっせぇわ」。大ヒットするとともに顔を見せない“覆面歌手”としても話題を呼んだ。その後2022年には「新時代」「私は最強」なども相次いでヒット。2023年には「唱」で『NHK紅白歌合戦』に初出場した。



“覆面歌手”として知られるAdo(画像:ユニバーサル ミュージック)

そのかたわら、早くから世界を視野に入れていた。2022年、ユニバーサルミュージック傘下にあるアメリカの音楽レーベル・ゲフィンレコードとのパートナーシップ締結を発表。海外への本格的進出を目指すことを表明した。

そして2024年2月から14会場14公演に及ぶ初のワールドツアーを実現。冒頭にも書いたように、現在は2度目のワールドツアー中。今回はさらにスケールアップし、アジア、中南米、欧米など33会場34公演を開催する予定だ。

こうして見ても、Adoがライブを通じて地道に海外ファンを増やしてきたこと、そしてその成果が今回のランキング1位として実を結んだことは容易に想像がつく。

ただ、本人の努力と才能は大前提にあるとして、海外進出がスムーズに運んだAdoならではの背景もあったのではないだろうか。

まず、海外のアニメ人気がある。いうまでもなく、いまや日本のカルチャー(サブカルチャー)の象徴になっているアニメは、ネットの普及もあって海外にも多くの熱心なファンがいる。アニメの主題歌や挿入歌であるアニソンは、そんなアニメ好きの海外の人びとに最も親しまれている音楽のひとつだろう。

実際、YOASOBI「アイドル」は『【推しの子】』の、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」は『マッシュル-MASHLE-』のアニメ主題歌である。さらにAdoの「新時代」も、ご存じの通りアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌だ。

日本のアーティストが海外を目指す際、かつて苦労したのが言葉の壁だった。しかしアニソンの場合、アニメ作品の一部として愛唱されるもののため翻訳の必要はあまりなく、言葉の壁が低くなる。それはアニソンの有利な点だろう。海外では英語で歌わなければ難しいという常識も変わりつつある。

もうひとつ、ボーカロイド(以下、ボカロ)の海外人気もある。ボカロそのものが、Ado自身のキャリアにとって切っても切り離せないものだ。

Adoの音楽活動は、「歌い手」から始まった。歌い手とは、この場合音声合成ソフト「ボーカロイド」を使って作られたボカロ曲を専門に歌う歌手のことである。

当初ボカロ曲は、初音ミクのようなバーチャルな存在が歌うためのものだった。ボカロ曲の多くも、きわめて速いテンポ、早口言葉のような歌詞など、生身の人間が歌うには難しすぎると思われていた。だがボカロ曲をカバーして見事に歌いこなす人たちが現れた。それが歌い手である。Adoもそのひとりだった。

いま述べたような経緯があるので、歌い手も顔出しをしないケースが多い。Adoが歌手としてメジャーデビューしても顔出しをせず、ライブでもシルエットのみなのは、ボカロ文化に対するリスペクトの念からである。

ボカロ文化は動画共有サービス「ニコニコ動画」などを中心に栄えたものだが、現在の音楽シーンに多大な影響を及ぼしている。かつて米津玄師やYOASOBIのAyaseがボカロ曲をつくって発表する「ボカロP」だったことは有名だ。YOASOBIの音楽などにはボカロ的な要素がいまでもかなり感じられる。

そしてネットの世界で発展したボカロ音楽は、海外でも人気だ。Adoが曲をカバーしたこともあるボカロPのきくおは、アメリカなどで人気。海外各地でのライブ、ツアーもおこなっている。

メジャーデビュー後のAdoは楽曲の幅を広げているが、ボカロ曲もよく歌っている。「うっせぇわ」「踊」「唱」などはボカロPが制作に携わった楽曲だ。さまざまなトーンの声を自由自在に使い分け、どんな複雑な構成の楽曲でも乱れることのないAdoの歌唱の原点は、やはりボカロにあると言っていいだろう。

今後どのようなビジョンを思い描くのかに期待

結局Adoは、このように他の日本のアーティストに比べて海外で受け入れられやすい素地が整っていた。むろんそれを生かして余りあるだけの歌唱力があってのことだが、いずれにしても、海外に出るべくして出て行ったアーティストに思える。

アニソンやボカロの路線に終始してしまうようだと再考の余地があるかもしれないが、現実に有効な突破口であるのは間違いない。今回のランキング1位のニュースは、そのことを証明しているように思う。そしてAdoが今後どのような海外活動のビジョンを思い描いているのか、興味は尽きない。



7月30日には『Adoのベストアドバム』のアナログレコードが完全生産限定でリリースされる(画像:ユニバーサル ミュージック)

(太田 省一 : 社会学者、文筆家)