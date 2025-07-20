·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿5ºîÉÊ¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯7·î14Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿5ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏËèÇ¯1ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤·¤í¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø²Ô¤®Æ¬¡Ù¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸ø³«¸å¤ËÂç¤¤ÊÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¼¡¤Î5ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
1ºîÌÜ¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Å·¶õ¤ÎÆñÇËÁ¥¡Ê¥í¥¹¥È¡¦¥·¥Ã¥×¡Ë¡×¡Ê10Ç¯¸ø³«¡Ë¤À¤È¤·¡¢¡ÖÆ±ºî¤Ï²øÅð¥¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø³«¸å¤Ï²øÅð¥¥Ã¥É¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²øÅð¥¥Ã¥É¤¬ÌÓÍøÍö¤Ë¥¥¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Â»ÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ÀáÅÙ¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø²øÅð¥¥Ã¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï¹©Æ£¿·°ì¤È²øÅð¥¥Ã¥É¤¬¤¤¤È¤³´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÅö³º¥·¡¼¥ó¤Ï¤è¤ê³ê·Î¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤ò½¸¤á¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
2ºîÌÜ¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ½ã¹õ¤Î°Ì´¡Ê¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ë¡×¡Ê16Ç¯¸ø³«¡Ë¤À¤È¤·¡¢¡ÖÆ±ºî¤Ï¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÖ°æ½¨°ì¤È°Â¼¼Æ©¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï»¿ÈÝ¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤¿¡£¡Ø¿äÍý¥Ñ¡¼¥È¤Î´°À®ÅÙ¤¬Äã¤¤¡Ù¡Ø´¶Æ°¤òÌµÍý¤ä¤ê²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ÎÆ¦á¢¡Êdouban¡Ë¤Ç¤Ï10ÅÀËþÅÀÃæ6¡¥1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀÖ°æ¤È°Â¼¼¤Î¿Íµ¤¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
3ºîÌÜ¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó º°ÀÄ¤Î·ý¡Ê¥Õ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¡Ê19Ç¯¸ø³«¡Ë¤òµó¤²¡¢¡ÖÆ±ºî¤Ïµþ¶Ë¿¿¤Î³èÌö¤¬Èó¾ï¤ËÌÜÎ©¤Á¡¢¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Íö¤È²øÅð¥¥Ã¥É¤¬¥×¡¼¥ë¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬Âç¤¤ÊÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¸ø³«¤«¤éÇ¯·î¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
4ºîÌÜ¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ê¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡×¡Ê23Ç¯¸ø³«¡Ë¤òµó¤²¡¢¡Ö26ºîÌÜ¤ËÅö¤¿¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËºÇ¤âµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÏÀÅÀ¤Ï¡¢¿åÃæ¤Ç¤Î¿Í¹©¸ÆµÛ¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¥¸¶°¥¤¬¥³¥Ê¥ó¤«¤é¤Î¥¥¹¤À¤È¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¥¥¹¤òÍö¤Ë¡ØÊÖ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÈô¤ÇÈó¸½¼ÂÅª¤À¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ¦á¢¤Ç¤Ï10ÅÀËþÅÀÃæ6¡¥5ÅÀ¤ÈÄãÉ¾²Á¤Î°ìÊý¡¢³¤³°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
5ºîÌÜ¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ê25Ç¯¸ø³«¡Ë¤À¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¿·ºî¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°ÉÁ¼Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ÐÈÖ¤ÎÇÛÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£É¾²Á¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¡Ø¶áÇ¯ºÇ¹â¡Ù¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¸ØÂç¹¹ð¤À¡Ù¡ØÆâÍÆ¤¬Çö¤¯¤ÆÂà¶þ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¹óÉ¾¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Î5ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¼õ¤±¼ê¼¡Âè¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë