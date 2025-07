Perfumeによるコンセプトアルバム『ネビュラロマンス 前篇』の後篇となる『ネビュラロマンス 後篇』が、9月17日にリリースされる。このたび、アルバムティザー映像が公開となった。 『ネビュラロマンス』は、宇宙的な広がりと、よりパーソナルな感情が交錯するロマンスの物語を描く壮大なコンセプトアルバムとなっており、「後篇」では、「前篇」で提示されたテーマがどのように完結し、Perfumeが新たな次元へ進化していく姿、そして物語のエンディングが描かれている。 本日公開されたティザー映像では、地球防衛軍“NEBULA”の隊員として奮闘するPerfumeの3人、育ての親である科学者“キキモ”、そして謎の人物“カキモト”のシーンが収められ、アルバム前後篇に渡って繰り広げられる壮大なストーリーが、ついにアルバム後篇でのクライマックスへと向かう。 この『ネビュラロマンス 後篇』で描かれるストーリーの全貌、そして、前篇作を引っ提げたツアーで、TO BE CONTINUED…と予告された9月22日・23日に開催される約5年ぶりの東京ドーム公演<Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME>へ、結成25周年を迎えたPerfumeによってどんな世界観が表現されるのか楽しみにして欲しい。 アルバム収録曲には、先行配信中のリード楽曲で、現在、日本テレビ系で放送されているドラマ『ちはやふる−めぐり−』の主題歌「巡ループ」をはじめ、4月に開幕した大阪・関西万博にてNTTの最新技術”IOWN”を使用しパフォーマンスした「ネビュラロマンス」 (大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲)や、阿部寛主演の映画『ショウタイムセブン』主題歌の「Human Factory - 電造人間 -」、 さらにCX系水曜ドラマ『ばらかもん』の主題歌「Moon」など、聴き馴染みの深い楽曲も含む全10曲が収録される。 そして、ファンクラブ限定となる”P.T.A.” 会員限定盤、そして初回限定盤と通常盤の3形態のリリースとなり、”P.T.A.” 会員限定盤と初回限定盤にはそれぞれ特典DISCとスペシャルブックレット、さらに昨年の “前篇”にも続いて、“NEBULA”隊員のPerfumeが付けているエンブレムバッジの後篇Ver.が封入される。”P.T.A.” 会員限定盤の特典DISCには、『Perfumeと“あなた”かるた ―上の句―【個人戦】』をはじめ、映像コンテンツを多数収録予定。初回限定盤の特典DISCには、ミュージックビデオのメイキングを収めた『Perfume View』他、複数のコンテンツを収録予定。 さらに、今作『ネビュラロマンス 後篇』は、8月中旬に全曲デジタル配信されることも発表されている。 先行デジタルシングル「巡ループ」 2025.07.10配信リリースhttps://prfm.lnk.to/meguru-pu日本テレビ系水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』主題歌 new concept album『ネビュラロマンス 後篇』 2025年9月17日発売予約はこちら:https://prfm.lnk.to/NR_Pt2≪収録内容≫▶CD (全形態共通)01 Cipher02 再起動世界03 ネビュラロマンス (大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲)04 ソーラ・ウィンド (『ガンダムカードゲーム』タイアップソング)05 Virtual Fantasy06 Teen age Dreams07 Human Factory - […]

The post Perfume、『ネビュラロマンス 後篇』アルバムティザー映像が公開 first appeared on BARKS.