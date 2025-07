BE:FIRSTが、7月19日(土)に放送されたTBS系『音楽の日 2025』にて披露したTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌の「Sailing」のライブ映像を公開した。 本楽曲「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的なワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。 ファンキーでダンサブルなトラックとメロディアスでありながら力強いトップライン、幾多の困難を仲間との固い絆で乗り越えて新たなチャレンジを繰り返すワンピースの物語と、自分達のこれ迄の歩みを照らし合わせたリリック、メンバー7人の繊細ながらも力強い唄声が融合し、「どんな嵐も追い風にしよう」とトラブルすらも楽しんで乗りこなすBE:FIRSTイズム全開のポジティヴなヴァイヴスがリスナーに勇気を与える爽快な1曲になっている。 今回公開されたライブ映像は、8月20日(水)に発売されるBE:FIRSTの初の4大ドームツアーを収めたBlu-ray & DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』に収録される。 ■Prime Video | BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”https://www​.amazon​.co​.jp/gp/video/detail/B0F5854KTJ/ref=atv_dp_share_cu_r Blu-ray&DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』 発売日 : 2025/8/20 レーベル : B-ME 購入:https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTDOMETOUR202420252BE 【DVD2枚組(スマプラ対応)】 品番 : AVBD-36090〜1 価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜) 初回仕様 : デジパック 収録内容 ・DISC1 : LIVE01 BE:FIRST […]

The post BE:FIRST、『音楽の日』で披露した『ONE PIECE』ED主題歌「Sailing」のライブ映像を公開 first appeared on BARKS.