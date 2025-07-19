ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・重慶動物園で暑さ対策を実施 中国・重慶動物園で暑さ対策を実施 中国・重慶動物園で暑さ対策を実施 2025年7月19日 22時0分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、重慶動物園で冷やした果物を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） 【新華社重慶7月19日】猛暑が続く中国重慶市の重慶動物園で、動物たちを暑さから守る取り組みが進められている。エアコンを活用し、水分とビタミンを多く含むスイカ、キュウリのほか、氷水や緑豆スープを与え、夏場の健康に配慮している。 １６日、重慶動物園で冷やした果物を与えられたパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で水浴びをするパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で水浴びをするパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園でキリンに冷やしたスイカを与える飼育員。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で冷やした果物を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で水浴びをするパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で水浴びをするパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で冷やした果物を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園でカバに冷やしたスイカを与える飼育員。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園でカバに冷やしたスイカを与える飼育員。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で冷やした果物を与えられたパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で冷やした果物を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で冷やした果物に興味を示すパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で氷を与えられたツキノワグマ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、観光客でにぎわう重慶動物園。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で冷やした果物を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で冷やした果物を与えられたパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） １６日、重慶動物園で竹を食べるパンダ。（重慶＝新華社記者／唐奕） リンクをコピーする みんなの感想は？